Grecia: Sfantul Sinod anunta ca bisericile vor ramane inchise de Paste

Cu mai putin de o luna inainte de Pastele ortodox, care se sarbatoreste anul acesta pe 19 aprilie, Sfantul Sinod a declarat ca "intelege pe deplin nelinistea Republicii Elene in aceasta perioada cruciala".Biserica Ortodoxa i-a invitat pe credinciosi sa se roage acasa la ei si a dat asigurari ca va putea "transmite Sfanta Liturghie folosind mijloacele oferite de noile tehnologii".Intr-o tara 90% ortodoxa si unde biserica nu este separata de stat, guvernul grec a luat in urma cu doua saptamani decizia dificila de "a anula toate evenimentele religioase din biserici", cu exceptia inmormantarilor. Lacasurile de cult au ramas deschise doar pentru "rugaciune individuala".Sfantul Sinod a precizat ca "Biserica Ortodoxa a Greciei a donat 150.000 de euro" pentru a spijini sistemul de sanatate si ca membrii organului ecleziastic va dona fiecare o parte din salariu in acelasi scop.Pana in prezent, Grecia a numarat 50 de decese si 1.415 cazuri de contaminare cu coronavirusul la o populatie de circa 11 milioane de locuitori.