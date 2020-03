Grupul de Comunicare Strategica: Daca aveti simptome, sunati la medicul de familie si puteti face analiza acasa! Cate teste mai are acum Ministerul Sanatatii

Eventuala prelevare de probe se va face la domiciliul persoanei, sub coordonarea directiilor de sanatate publica

In plus, li se recomanda celor care suspecteaza infectarea cu coronavirus sa sune la medicul de familie si sa astepte sa fie testati acasa."(...) in prezent exista un numar de", informeaza GCS intr-un comunicat remisSursa citata transmite ca centrelor de testare din Capitala li se adauga si Laboratorul de referinta acreditat OMS al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", care contribuie, alaturi de unitatile sanitare, la cresterea capacitatii de diagnosticare cu dotarile existente.De asemenea,achizitionate de catre Compania Unifarm SA si care sunt distribuite saptamana aceasta catre unitatile sanitare, pe baza de comanda.GCS mai precizeaza ca Unifarm SA achizitioneaza si aprovizioneaza permanent spitalele care solicita cu echipamente de protectie pentru personalul medical, masti, produse biocide pentru suprafete si maini, teste de diagnostic, medicamente.In plus,, in cazul in care suspecteaza infectarea cu noul coronavirus, astfel incat sa fie evitate aglomerarile la camerele de garda si unitatile de primiri urgente din spitale.", conchide documentul.A.D.