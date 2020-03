Grupul de Comunicare Strategica s-a sucit: Al optulea caz de coronavirus din Romania nu e femeie, e barbat

Ziare.

Initial, asa-numitul Grup de Comunicare Strategica, organizat special pentru aceasta criza a coronavirusului la nivel de Guvern, a anuntat toata presa ca este vorba despre o femeie de 51 de ani din Olt. La aproape o ora distanta, aceeasi sursa a venit cu o rectificare: de fapt, pacientul e barbat.Acesta a calatorit din Italia in acelasi autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava.Barbatul din Olt nu prezinta simptome specifice, se afla in izolare la domiciliu din 29 februarie si va fi internat la Spitalul de boli infectioase din Craiova.Asadar, acum in Romania avem 3 cazuri de pacienti vindecati de COVID-19 si inca 5 cazuri in care testele au iesit pozitive.In plus, mai sunt trei romani cu coronavirus in Italia , confirmati de MAE, dar si unul in Spania, despre care insa au aparut informatii deocamdata doar in presa iberica.Pe de alta parte, cei doi romani infectati de pe nava din Japonia s-au vindecat si se vor intoarce acasa.