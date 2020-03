Grupul petrolier MOL va produce dezinfectant lichid

LIVE

Ziare.

com

Directorul de operatiuni de la MOL, Peter Ratatics, a declarat la o conferinta de presa ca facilitatea de la Almasfuzito, vestul Ungariei, va produce 50.000 de litri de dezinfectant lichid pe zi. Pana acum aceasta facilitatea a produs lichid pentru curatarea parbrizului autovehiculelor, transmite Reuters.De asemenea, MOL va incepe sa produca dezinfectant la facilitatile sale din Croatia si Slovacia pentru a acoperi necesitatile pietei locale.Potrivit cifrelor oficiale, Ungaria are 226 de cazuri confirmate de infectie cu coronavirus si 10 decese. Luni, premierul Viktor Orban i-a informat pe parlamentari ca Guvernul de la Budapesta analizeaza o carantina la nivel national pentru a combate virusul.In Romania, MOL are un portofoliu extins de produse si servicii in domeniul comertului de carburanti, lubrifianti, produse petrochimice si bitum. In prezent, compania detine un numar de 218 statii de servicii, 2 depozite de carburanti, la Giurgiu si Tileagd si un terminal LPG la Tileagd.