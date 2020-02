Guvernul a deschis TelVerde pentru coronavirus

0 800 800 358

Astfel, cetatenii care doresc informatii despre situatiile legate de COVID - 19 pot apela numarulAutoritatile fac apel ca oamenii sa apeleze numarul unic de urgenta 112 doar pentru situatii de urgenta, iar pentru solicitarea de informatii sa apeleze linia TelVerde.Autoritatile precizeaza ca acest numar NU este un numar de urgenta, ci un numar de informare. In cazul in care sunt suspiciuni asupra unor persoane care ar fi contractat virusul, aceste situatii trebuie anuntate la numarul unic de urgenta 112.Amintim ca, pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei a fost confirmat un singur caz de infectare cu virusul COVID - 19 (coronavirus), astfel ca nu se poate vorbi de o epidemie. Barbatul bolnav a fost transportat la Bucuresti, la Institutul National de Boli Infectioase Prof.Dr. Matei Bals , este in stare buna si nu prezinta simptome specifice.Pacientul este total izolat de restul persoanelor din spital si se afla in monitorizare, clinic si biologic.In acest moment,In ultimele 24 de ore au fost efectuate 163 de apeluri la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 (cele mai multe din Bucuresti - 59) cu privire la coronavirus.A.G.