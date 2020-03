Guvernul a stabilit cheltuielile pentru carantina: Alocatie de cazare de 230 lei/zi, indemnizatie de 70 de lei pe zi

LIVE

Aceste sume apar in hotararea Guvernului privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazuta in bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii, act normativ care a fost publicat joi seara in Monitorul Oficial.La articolul 2 sunt precizate cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoana in parte. Acestea sunt:, care include, pe langa costurile legate de spatiul de locuit, costurile cu servicii de curatenie, servicii de spalatorie, produse de igiena personala, lenjerie, prosoape, protectia bagajelor persoanelor si a altor efecte personale ale acestora.In situatia in care persoana este cazata intr-un centru de carantina pus la dispozitie in mod gratuit,, care include cheltuielile pentru serviciile de curatenie, servicii de spalatorie, produse de igiena personala, lenjerie, prosoape, protectia bagajelor si a altor efecte personale ale acestora.pe zi si cuprinde: cheltuieli cu hrana - 3 mese pe zi servite in camera, cu utilizarea tacamurilor si a veselei de unica folosinta; cheltuieli cu apa - intre 2 - 4 litri pe zi de persoana, cu utilizarea paharelor de unica folosinta; cheltuieli cu imbracaminte corespunzatoare - cate doua pijamale si doua perechi de papuci de unica folosinta pentru toata perioada de carantinare.In cazul in care persoana aflata in carantina necesita servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora se deconteaza pe baza de documente justificative.De asemenea, conform hotararii, in cazul in care persoana aflata in carantina necesita tratament pentru afectiuni preexistente sau care pot aparea in perioada de carantina, acesta se va acorda in baza unor documente medicale de tipul: scrisoare medicala, reteta, iar cheltuielile se vor deconta pe baza de documente justificative.