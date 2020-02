Guvernul ar putea plafona pretul la mastile sanitare, pentru a se evita specula. MS primeste o donatie de 1 milion de masti

Ziare.

Astfel, premierul interimar Ludovic Orban, i-a cerut ministrului interimar al Sanatatii, Victor Costache, sa se gandeasca daca este necesar sa fie plafonat, pe o perioada de 3 pana la 6 luni, pretul pentru toate materialele si echipamentele sanitare."Am vorbit cu presedintele Consiliului Concurentei si sa va ganditi daca este necesar, pentru ca am vazut ca este o tendinta de specula, putem plafona pe o perioada de 3 pana la 6 luni pretul pentru toate materialele, echipamentele care se vand catre populatie. Daca considerati necesar, oricand Consiliul Concurentei va sustine", a spus Orban.In replica, Victor Costache a spus ca este oportuna aceasta plafonare, mai ales ca si alte tari au facut acelasi lucru."Consider ca este oportun sa facem acest lucru, mai ales ca unele tari din jur au luat aceste masuri", a declarat ministrul interimar al Sanatatii.Totodata, Victor Costache a anuntat ca Ministerul Sanatatii impreuna cu Emag vor incheia un acord prin care vor fi donate 1 milion de masti conforme pentru populatie si pentru cei cu risc."Ca o veste buna, la ora 17.00, Ministerul Sanatatii impreuna cu Emag vor incheia un acord prin care Emag doneaza 1 milion de masti conforme pentru populatie si pentru cei cu risc", a subliniat Costache.Marti, Consiliul Concurentei a anuntat ca investigheaza comportamentul companiilor care comercializeaza produse si echipamente de protectie medicala , in contextul scumpirii masive a acestora."La ora actuala cererea de echipamente medicale de protectie, respectiv masti medicale, este foarte mare, iar producatorii nu reusesc sa acopere solicitarile. In acelasi timp, insa, nu este normal ca unele companii sa profite de aceasta situatie si sa creasca preturile nejustificat", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.Potrivit acestuia, companiile risca amenzi de pana la 10% din cifra de afaceri, daca se dovedeste ca au incalcat legea.