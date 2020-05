Guvernul din Dubai strange donatii in criza COVID-19: Cu mai putin de 3 dolari aprinzi un bec in Burj Khalifa

Ziare.

Administratorii acestei cladiri-turn cu inaltimea de 828 de metri sprijina o campanie lansata sambata de Guvernul din Dubai, ce vizeaza furnizarea a 10 milioane de mese zilnice pentru persoanele cu venituri modeste.Campania a fost lansata cu ocazia lunii Ramadanului, o perioada de post pentru musulmani, dar si de reculegere, rugaciune si acte de caritate.La fiecare donatie de 10 dirhami (2,7 dolari), reprezentand costul unei mese, unul dintre cele 1,2 milioane de becuri LED amplasate pe fata cladirii este aprins.Duminica, la mai putin de 24 de ore dupa lansarea campaniei, o numaratoare realizata in direct si afisata pe site-ul turnului indica faptul ca au fost facute deja peste 176.000 de donatii.Celebrul zgarie-nori din Dubai este adeseori iluminat in semn de solidaritate cu tarile care se confrunta cu situatii de criza, precum Australia, unde regiuni intinse au fost devastate de incendii de vegetatie, dar si cu China si Italia, grav afectate de pandemia de COVID-19."Reprezentarea donatiilor prin lumini (...) reflecta speranta ca micile acte de caritate vor aduce multe beneficii pentru comunitatile mai putin favorizate, in contextul in care tara noastra isi continua lupta impotriva pandemiei", au subliniat reprezentantii Biroului de informare din Dubai intr-un comunicat.Saptamana trecuta, Emiratele Arabe Unite au relaxat o parte dintre restrictiile ce vizau izolarea populatiei la domiciliu, adoptate pentru a frana propagarea noului coronavirus.Dubai, unul dintre cei sapte membri ai federatiei Emiratelor Arabe Unite, a impus masuri de izolare totala a populatiei sale in ultimele saptamani.Economia acestui emirat depinde puternic de comert, turism si sectorul imobiliar, iar restrictiile adoptate au afectat profund companiile din aceste sectoare de activitate.Dubai primeste pe teritoriul sau milioane de muncitori straini, dintre care unii au ramas fara locuri de munca din cauza epidemiei de coronavirus, iar altii se confrunta cu dificultati economice.Emiratele Arabe Unite au raportat deocamdata, conform statisticilor oficiale, peste 14.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 126 de decese. Acest stat ocupa locul al doilea in topul tarilor cu cele mai multe cazuri confirmate de infectare cu SARS-CoV-2 in regiunea Golfului Persic, dupa Arabia Saudita, care a recenzat peste 25.000 de contaminari si 176 de decese.