Guvernul spaniol a inghetat preturile serviciilor funerare. Incepusera sa faca profit din suferinta

Aceste firme vor trebui astfel sa revina la tarifele practicate inaintea declararii starii de urgenta, unele dintre ele crescand in acest timp preturile chiar si cu 2.000 de euro.Sunt de asemenea investigate posibile "procese speculative" in urma cresterii preturilor la produse sanitare, precum masti sau geluri dezinfectante.Spania a raportat in ultimele 24 de ore inca 864 de decese provocate de COVID-19, totalul acestora ajungand la 9.053, dintre care 3.865 in regiunea capitalei Madrid, in timp ce numarul imbolnavirilor a trecut pragul de 100.000 si a ajuns la 102.136.