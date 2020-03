Guvernul stabileste cheltuielile pentru carantina: Alocatie de cazare de 230 lei/ zi, indemnizatie de 70 lei/ zi

LIVE

Conform proiectului , cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoana sunt urmatoarele:Aceasta include, pe langa costurile legate de asigurarea spatiului de locuit, costurile cu servicii de curatenie, servicii de spalatorie, produse de igiena personala, lenjerie, prosoape, protectia bagajelor persoanelor si a altor efecte personale ale acestora."In situatia in care persoana este cazata intr-un centru de carantina pus la dispozitie inmod gratuit,, care include cheltuielile pentru serviciile de curatenie, servicii de spalatorie, produse de igiena personala, lenjerie, prosoape, protectia bagajelor si a altor efecte personale ale acestora", se arata in proiect.Aceasta include:- cheltuieli cu hrana - 3 mese/zi, servite in camera, cu tacamuri si a vesela de unica folosinta;- cheltuieli cu apa - intre 2-4 l/zi/persoana, cu utilizarea paharelor de unica folosinta;- cheltuieli cu imbracaminte corespunzatoare - cate 2 pijmale si 2 perechi de papuci deunica folosinta pentru toata perioada de carantinare;Totodata, in cazul in care persoana aflata in carantina are nevoie de servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza de documente justificative.De asemenea, in cazul in care persoana aflata in carantina necesita tratament pentru afectiuni preexistente sau afectiuni care apar in perioada de carantina, cheltuielile pentru tratament se vor deconta in baza unor documente medicale, precum scrisoare medicala sau reteta.Fondurile necesare pentru decontarea acestor cheltuieli se asigura din bugetul Ministerului Sanatatii, lunar, la solicitarea Directiilor de Sanatate Publica (DSP) judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.Acestea vor fi asigurate "pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente, la sfarsitul perioadei de carantina", se mai arata in document.Astfel, DSP-urile deconteaza cheltuielile la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale sau a operatorilor economici, dupa caz, in baza documentelor justificative.Potrivit sursei citate, se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2020 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului cu 42.000 mii lei."Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2020", conchide documentul.