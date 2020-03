Guvernul vrea ca activitatea angajatorilor din Bucuresti sa inceapa la ore diferite, pentru a se evita aglomeratia la metrou

Ziare.

"Pentru a reduce aglomeratiile in statiile de metrou, in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta analizam propunerea dumneavoastra de a incepe programul angajatorilor la ore diferite", i-a spus Vela premierului interimar Ludovic Orban.In replica, primul ministru a subliniat ca unii angajatori pot incepe programul la ora 7.00, altii la 8.00 sau 9.00, iar terminarea programului sa aiba loc tot la ore diferite."Atentie, trebuie cautate arealurile, pe anumite rute de deplasare, astfel incat sa reducem aglomeratia. Unele sa inceapa la 7 dimineata, altele la 8, altele la 9, altele, care pot si nu le este afectata activitatea, sa incepa la 10 dimineata.La fel, incetarea programului sa se faca la intervale orarediferite sa putem sa splitam fluxurile, pentru a reduce aglomeratia. Pericolul de contaminare se reduce cu cat numarul de persoane este mai mic, pentru ca permite pastrarea distantei", a precizat Orban.La randul sau, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca, incepand de azi, in cele 53 de statii de metrou, calatoriile se pot achita cu card bancar contactless."Incepand de azi, in cele 53 de statii de metrou, calatoriile se pot achita cu card bancar contactless. A fost un program pilot, iar de azi a intrat in vigoare in toate statiile", a spus Bode.Marti seara, a fost confirmat cazul numarul 29 de imbolnavire cu noul coronavirus, la o femeie din Bucuresti, in varsta de 47 de ani.