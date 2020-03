Guvernul vrea sa imparta ajutoare alimentare si produse de igiena in valoare de 250 de milioane de euro

Ziare.

"Pentru urmatoarea sedinta de guvern pregatim un act normativ pentru sprijinul celor care se afla in autoizolare. Sunt doua tipuri de masuri pe care le-am analizat. E vorba de pachetele alimentare care ar urma sa fie destinate celor care se gasesc in autoizolare, dar au si o situatie materiala precara. In special, spre cei care au veniturile sub venitul minim garantat.Si mai avem pregatita o a doua interventie, cu pachete de igiena corporala, care in aceasta perioada sunt binevenite si care, de asemenea, sunt destinate celor care au acelasi tip de situatie materiala precara.Valoarea pe care am identificat-o este de, suma pe care o avem in cadrul Fondului european de sprijin pentru persoanele dezavantajate", a spus Bolos in debutul sedintei de guvern.El a precizat ca se pregateste si un apel de proiecte pentru aproximativ o mie de asistenti sociali, care, in perioada starii de urgenta, ofera servicii de sprijin pentru persoanele de peste 65 de ani aflate in autoizolare."Pe perioada pe care este decretata starea de urgenta este o componenta de sprijin pe care am gandit-o pentru persoanele varstnice in autoizolare si care au nevoie de serviciile de asistenta sociala", a mentionat el.