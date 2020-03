Haosul din Suceava se repeta in Bucuresti. Zeci de medici si pacienti infectati, o moarte ascunsa la Spitalul Universitar

Se vor face peste 1.000 de teste

Ziare.

com

Intai, a fost anuntata descoperirea unui pacient decedat, confirmat cu coronavirus, dar care nu a fost raportat ca atare. Era vorba de o femeie de 84 de ani, din Bucuresti, care a murit acum 4 zile, pe 27 martie.Institutul National de Sanatate Publica a dat vina pe Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti ca nu a raportat "din cauza unor deficiente tehnice generate de procesul de mutare a sediului".La aproximativ o ora de la confirmarea decesului, Grupul de Comunicare Strategica a venit cu noi informatii, aratand ca au fost confirmate pozitiv pana acum 27 de persoane, din care 17 cadre medicale si 10 pacienti.Cei 10 pacienti au fost transferati, conform protocolului, catre spitalele din Capitala care gestioneaza pacienti infectati cu noul coronavirus (COVID-19)Managerul Spitalului Universitar a anuntat luni ca duminica a fost depistat un pacient pozitiv in sectia de Anestezie Terapie Intensiva. Omul trecuse printr-o operatie pe inima.Managerul unitatii medicale a spus ca pacientul va fi transferat la Spitalul Colentina din Capitala, si ca cei 8 medici care au intrat in contact cu el vor fi izolati intr-o incinta separata din spital si vor fi testati.In acelasi timp managerul spitalului a spus si ca inca un pacient asimptomatic aflat pe sectia de ortopedie a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, a facut febra dupa operatie si a fost trimis la Institutul Matei Bals.Pana acum la Spitalul Universitar au fost facute 450 de teste medicilor si personalului sanitar, iar alte 600 vor fi facute in curand. Conducerea unitatii sanitare spune ca vor fi testati toti cei care lucreaza in spital si ca nu poate refuza pacientii care vin in spital pentru tratament.In unitatea de primiri urgente a Spitalului Universitar exista doua circuite separate. Unul pentru cei care au urgente si nu prezinta simptomatologie respiratorie, si unul separat pentru cei cu simptome respiratorii. Toti pacientii ajung in zona de triaj si sunt directionati apoi spre un circuit sau altul.Conducerea Ministerului Sanatatii a decis suspendarea contractului de management al managerului Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, Adriana Nica.Potrivit unei informari a MS, decizia vine in urma propunerii Corpului de Control al ministerului care arata intr-o Nota ca, la nivelul unitatii sanitare, s-au constatat mai multe deficiente de management, dar si ca, in aceste zile nu au fost luate masurile necesare si suficiente pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus (COVID 19) atat in randul pacientilor, cat si al personalului medical.