Horatiu Moldovan: Nu toti pacientii raportati au murit efectiv din cauza pneumoniei cu COVID-19

Secretarul de stat a explicat ca toti pacientii confirmati cu COVID-19 sunt raportati la decese, dar nu inseamna ca au murit din cauza virusului."Nu toti pacientii raportati, cei 820 sau 818 daca nu ma insel, au murit efectiv din cauza pneumoniei cu COVID. Are test pozitiv, e infectat cu COVID, e raportat ca COVID, asta nu inseamna ca a murit din cauza asta", a spus medicul Horatiu Moldovan.Multi dintre cei infectati erau in stare foarte grava atunci cand au fost internati. Horatiu Moldovan recunoaste ca o parte importanta dintre morti nu au avut drept cauza a mortalitatii coronavirusul."Exista un numar semnificativ de pacienti decedati care asociaza COVID, dar a caror cauza de mortalitate este alta: cancer terminal, insuficienta cardiaca terminala, severa, accident vascular cerebral, ciroza hepatica decompensata, insuficienta renala cronica", a mai spus secretarul de stat.Profesorul Horatiu Moldovan anunta ca ia in calcul ca DSP-urile din tara sa imparta cele peste 800 de decese raportate pana acum si sa faca o statistica separata a deceselor din alte cauze decat cele datorate exclusiv COVID-19, insa acest lucru este deocamdata la nivel de discutii.