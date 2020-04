Iasi: Un pacient cu coronavirus a fugit din spital pe geamul de la baie

Ziare.

Incidentul s-a petrecut, luni dupa-amiaza, in jurul orei 16:00. Potrivit managerului spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, barbatul a fugit prin geamul de la baia situata la parterul cladirii."Bolnavul a mai avut o tentativa similara si cu o zi in urma, dar brancardierii au intuit ca vrea sa plece. De data asta a fugit pe geamul de la baia situata la parterul cladirii. Am cerut Prefecturii in cursul acestei dimineti sa avem in permanenta un echipaj de jandarmi in spital", a afirmat medicul Carmen Dorobat.Ea a precizat ca pacientul diagnosticat cu COVID-19 avea o forma usoara a bolii si ca era nervos ca trebuie sa mai stea in spital."In general, acesti pacienti care au forme usoare au pusee de nervozitate si ne intelegem greu cu ei, pentru ca nu inteleg de ce trebuie sa mai stea in spital", a afirmat managerul spitalului iesean.Politistii il cauta pe barbat in tot orasul, fiind organizate filtre inclusiv la iesirile din municipiul Iasi.