Iata cum se fac testele pentru coronavirus in Romania. Imagini dintr-un laborator militar

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", prin Laboratorul Infectii Respiratorii Virale, a reusitpe probe recoltate de la pacientii suspecti de infectie cu virusul SARS CoV-2, prin reorganizarea fluxului activitatilor, sporirea eforturilor echipelor de specialisti si reconfigurarea programului de lucru, se arata intr-un comunicat al MApN.Daca, la debutul activitatii de testare la infectia cu noul coronavirus, se puteau prelucra, in medie, pana la 250 de probe zilnic, in prezent nivelul de lucru a crescut spreLaboratorul Infectii Respiratorii Virale al institutului, acreditat din anul 1969 de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii si Centru National de Referinta pentru gripa in Romania, a efectuat pana in prezent teste de diagnostic molecular pentru aproaperecoltate de la persoane suspecte de infectie cu noul coronavirus, adica un sfert din toate testele din Romania.Echipamentele performante, consumabilele si materialele sanitar-farmaceutice achizitionate de catre Institut au permis cresterea capacitatii de testare moleculara la cel mai inalt nivel si asigura conditii pentru dezvoltarea ulterioara a segmentului de cercetare, se mai arata in comunicat.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" acorda, in continuare, sprijin autoritatilor centrale si locale din Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, Directiilor de Sanatate Publica, spitalelor militare si civile sau clinicilor private implicate in combaterea infectiei cu virusul SARS CoV-2.In total, la nivelul intregii tari, au fost prelucrate pana acum, din care 1.277 in unitati medicale private, arata Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimul buletin de presa de sambata.V.D.