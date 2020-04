Ies la iveala noi nereguli: Un pacient a fost externat inainte de rezultatul pentru COVID-19. A murit acasa

Iata datele despre cele 4 decese

Miercuri seara au fost anuntati si 2 pacienti de la Spitalul Universitar din Capitala. Ambii se pare ca au contractat aici virusul, insa au murit unul in ambulanta , si altul la spitalul la care fusese trasferat.In ce priveste celelalte 4 decese anuntate in ultima ora, ele scot in evidenta noi nereguli. De exemplu, la Bistrita Nasaud, un pacient a fost externat inainte sa primeasca rezultatul de COVID-19 si a murit acasa. La Suceava situatia e scapa de sub control si inca un pacient care a fost internat acolo a murit.- Este vorba de un barbat de 77 de ani din judetul Bistrita Nasaud. El a fost internat pe 22 martie la Spitalul de Urgenta Bistrita - Sectia Boli Interne, cu diagnosticul: bronhopneumopatie cronica obstructiva acutizata, cardiomiopatie dilatativa, cardiopatie ischemica cronica, fibrilatie atriala cu alura rapida, insuficienta cardiaca congestiva stadiul III, extrasistole ventriculare, pneumonie interstitial, pleurezie mica inchisa dreapta, hipertrofie de prostata, insuficienta renala std. III.A fost testat pentru COVID-19 pe 24 martie si a fost externat pe 30 martie, inainte de a primi rezultatul pentru coronavirus. Pe biletul de externare este precizat: evolutie favorabila sub tratament, recomandare de continuare a tratamentului.Rezultatul a venit ieri, pe 31 martie, zi in care acesta a si murit, acasa.- Este vorba de un barbat de 72 de ani din Botosani, dar care era internat la Spitalul Judetean din Suceava din 14 martie, la Sectia de Medicina Interna. A fost testat pentru coronavirus pe 25 martie. Rezultatul i-a venit pe 31 martie, in aceeasi zi a si murit.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca decesul a fost atribuit judetului Suceava pentru ca aici s-a imbolnavit.- Este vorba de o femeie de 66 de ani din Bucuresti, care era internata din 24 martie la Spitalul "Bagdasar-Arseni" (pentru lipotimie cu traumatism minor). Pe 25 martie a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes, unde i s-au recoltat probe in aceeasi zi. Rezultatul a venit pe 28 martie si a doua zi, pe 29, femeia a murit. Ea suferea de o boala cardiovasculara, schizofrenie si hipertensiune arteriala.- Este vorba de o femeie de 77 de ani din jud. Covasna. Ea era internata din 18 martie la Terapie Intensiva la Spitalul de Urgenta Sfantu Gheorghe. Suferea de mielita cervicala si tetraplegie. Pe 26 martie s-a decis sa fie testata pentru coronavirus, fara a fi precizat motivul. Rezultatul a venit pe 28 martie, iar pe 30 femeia a murit.