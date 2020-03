Ii oprim pe "nebunii" risipitori? E nevoie de o lege a prioritatilor!

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, specialist in comunicare si creatorul proiectului ThisPropaganda, care isi propune sa combata manipularile si stirile false

E clar ca bunul simt nu functioneaza nici in criza, in momente in care oamenii mor printre noi. Poate ar fi momentul caNu sa le taie banii, ci sa limiteze folosirea lor la lucrurile de care e nevoie.Sau, mai precis, de un pachet care sa cuprinda legi, hotarari de guvern si alte instrumente prin care sa nu se poata aloca bani spre alte cheltuieli decat cele care duc direct la atentuarea impactului crizei de sanatate, economice si sociale. Decoratiunile de Paste pot astepta, oricum nu vor fi prea multi oameni pe strazi sa le vada. Sunt lucruri mai importante! Nu ne permitem sa platim obtuzitatea, incompetenta si, de multe ori, de cele mai multe ori, coruptia celor care au pixul in mana in statul roman.Multi vor gasi motive sa conteste faptul ca asa ceva se poate. Dar se poate. Dincolo de starea de urgenta, care iti permite o mai mare flexibilitate, Guvernul, dincolo de faptul ca poate controla institutiile din imediata sa subordine, are nenumarate instrumente de alocare a banilor catre autoritatile locale, asa ca poate deveni creativ cu modurile de a le pune pe acestea pe drumul cel bun al cheltuielilor. De fapt, cea mai mare parte a acestor autoritati depind de alocarile guvernamentale intrucat singure nu-si pot acoperi cheltuielile.Desigur, ideea nu e noua. Dar daca nici acum nu o aplicam, n-o vom aplica niciodata.Problema politica a aplicarii ei tine de faptul ca o buna parte a lideriilor politici, pana la ultimul primar de tara, din asta face bani. Angajeaza o licitatie inutila, pentru vreo piscina la tara, pentru becuri de sute de lei bucata, pentru vreun drum care duce nicaieri, isi iau comisionul ilegal de vreo 10% si se imbogatesc.Sa nu ne amagim crezand ca sistemul nostru politic se hraneste din altceva. Nu. Paraindaratul si angajatul rudelor, pilelor si obligatiilor sunt, impreuna, esenta sa.Si totusi, situatia e critica. Vom avea un picaj economic daca o tinem minimum 2 luni asa. Multi il compara cu cel din 2009-2010, insa eu cred ca, desi poate ca va fi caderea economica mai redusa, va afecta un numar mai mare de oameni, iar somajul risca sa creasca mult peste nivelurile de atunci.Cinic, putem spune "Daca tot e sa-si traga un comision ilegal, macar sa-l traga dand banii pe ce trebuie, nu iepurasi stralucitori, zdranganele sau sali de sport care vor sta inchise".Ideal, n-ar trebui sa-si traga nimeni comision, dar stim firea umana si stim obiceiurile politice din Romania. Fara obligatie nu se poate.Sigur, masura e neobisnuita, dar traim vremuri neobisnuite. Putem fi logici cu cheltuielile statului macar pe perioada starii de urgenta, daca nu mai mult.Va beneficia toata lumea. Chiar si baronasii sau primarii obisnuiti sa ciupeasca - daca nu sa ia cu amandoua mainile - din banul public, pentru ca daca investim acum in rezolvarea crizei din sanatate, vin mai repede inapoi zilele bune si banii.PS - Asta nu inseamna oprirea programelor guvernamentale care ajuta intr-adevar economia. E nevoie sa pompam bani in directia asta, acum mai mult ca niciodata.