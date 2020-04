Imagine a unei celule atacate de COVID-19, publicata de Institutul National francez de Sanatate (Foto)

On en parle plus qu'on ne le voit. Ci-dessous, une cellule respiratoire infectee par le SARS-CoV-2. En rouge & jaune, des vesicules caracteristiques du cycle de vie d'un #virus contiennent le materiel viral necessaire a sa replication & a l'infection d'1 nouvelle cellule #COVID19 pic.twitter.com/z9K363rgAG - Inserm (@Inserm) April 20, 2020

Interiorul celulei a fost colorat cu albastru, pentru ca virusul si structurile pe care le induce sa se distringa mai bine.Virusurile au forma unor cercuri mici si rosii, cu un contur perfect conturat.Ele se formeaza in compartimente celulare, un fel de pungi galbene."In mod normal, aceste vezicule permit exprimarea proteinelor celulare si transportul lor in interiorul sau in afara celulei", explica directorul de Cercetare de la Inserm Manuel Rosa-Calatrava, codirector al Laboratorului VirPath de la Centrul International de Cercetare in boli infectioase din Lyon."Numai ca aici virusul a deturnat aceste compartimente celulare pentru a se replica. Ele au devenit fabrici de virus", precizeaza el.Odata pline de virus, veziculele migreaza catre suprafata celulei."Particulele virale sunt excretate, apoi, si se duc sa infecteze alte celule respiratorii", spune cercetatorul, care a particopat la realizarea imaginii.Interesant este faptul ca celula a fost cultivata in laborator de catre cerecetatori de la Inserm, CNRS si Universitatea Claude-Bernard Lyon 1."Este vorba despre un model foarte fiziologic si unic in lume care reproduce in mod foarte fin organizarea tesuturilor functionale ale celulelor epiteliale ale plamanilor nostri", precizeaza Manuel Rosa-Calatrava.Cu ajutorul acestui model, cercetatorii pot sa testeze in laborator un mare numar de molecule antivirale.Pandemia noului coronavirus s-a soldat cu 200.736 de morti in lume de la aparitia sa, la sfarsitul anului trecut in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza unor surse oficiale.Peste 2,86 de milioane de contaminari au fost diagnosticate in 193 de tari si teritorii.Statele Unite sunt cea mai afectata tara din lume - cu 53.511 de morti si aproape 940.000 de contaminari confirmate.Ele sunt urmate de Italia, cu 26.384 de decese, Spania (22.902), Franta (22.614) si Regatul Unit (20.319) - care nu inregistreaza mortii din azilurile de batrani, in care au murit cateva mii de oameni potrivit unor reprezentanti ai sectorului.Din punctul de vedere al proportiei - cu exceptia unor state mici -, Belgia inregistreaza cea mai mare mortalitate (597 de morti la un milion de locuitori), urmata de Spania (490), Italia (436), Franta (346) si Regatul Unit (299). STateleUnite (160) sunt mult in urma.