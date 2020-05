Imagini cu dezastrul lasat in urma la un centru de carantina din Galati. Viceprimarul: Cine-i om si cine-i caine?

Ziare.

"Cine-i om si cine-i caine? Nu vreau ca prin aceasta postare sa aduc atingere celor care au stat in carantina si care au avut un comportament decent. Sunt obligat sa aduc in fata dumneavoastra insa si comportamentul de un primitivism infiorator al unor asa-zisi cetateni carora li s-a pus totul la dispozitie pe perioada carantinei si care au inteles ca trebuie sa-si bata joc de Romania, de Galati si de munca unor oameni dedicati. Pentru exemplificare voi posta 14 poze cu felul in care au fost primiti si 26 poze cu dezastrul lasat in urma lor", a scris Roman pe Facebook.Raspunzand unui comentariu postat de un utilizator, viceprimarul precizeaza ca persoanele carantinate sunt integistrate la DSP si la ISU si ca va "vedea care ar fi posibilitatile legale de a-i trage la raspundere".Intr-un alt comentariu, Roman acuza faptul ca ordonantele militare ofera doar drepturi "acestor oameni", fara sa fie "stipulat in ele si un capitol de obligatii".Pe teritoriul Romaniei, se afla in carantina institutionalizata in acest moment 12.060 de persoane. Alte 20.886 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.C.S.