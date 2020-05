Impactul stirilor false in vremea pandemiei: Aproape jumatate dintre copii si adolescenti sunt expusi anxietatii si panicii

Ziare.

Conform unui comunicat al Organizatiei Salvati Copiii, doar un procent mic dintre copii afirma ca verifica informatia din surse oficiale (11%) sau ca se consulta cu cei apropiati (17%).Principalele surse de informare ale copiilor sunt: Internetul (49% site-uri, 24% retele sociale); televizorul (57%); 31% apeleaza la discutiile cu parintii.Din totalul respondentilor, doar jumatate (48%) stiu ce reprezinta o stire falsa, cu un numar semnificativ de respondenti (22%) declarand ca la televizor sau in publicatiile de stiri nu pot fi difuzate stiri false."In opinia mea, stirile false creeaza panica in societate si profita de atentia noastra pentru a beneficia de bani si influenta. Ele nu fac decat sa ne ingrijoreze in legatura cu situatia pe care o avem si sa dobandim un comportament instabil. Stirile false ne impiedica sa vedem adevarul si sa stim ce avem de facut", declara Andrei, un elev de 17 ani din Covasna.Studiul a fost efectuat prin procesarea raspunsurilor primite de la 819 copii, cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani, din 32 de judete si Bucuresti, colectate in perioada 10 - 16 aprilie 2020."Copiii sunt extrem de vulnerabili in fata anxietatilor sociale, iar expunerea la stiri false acutizeaza starea de neliniste si panica. Izolarea, lipsa rutinei scolare si a interactiunii sociale, cuplata cu folosirea indelungata a tehnologiei si expunerea excesiva la stiri false poate duce la stres, adancirea starii de anxietate sau chiar depresie.In acest context, Salvati Copiii, prin programul Ora de Net, pune la dispozitia tinerilor o pagina web dedicata acestui fenomen, o serie de materiale si resurse din care se pot documenta, dar, poate cel mai important, o linie de consiliere la care specialistii Salvati Copiii le pot raspunde la toate intrebarile ce tin de siguranta in mediul online", a declarat Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv al Organizatiei Salvati Copiii.In ultima perioada, fenomenul stirilor false s-a intensificat, existand numeroase teorii, distribuite de sute de mii de ori, care fac referire la cauza aparitiei noului coronavirus sau care propun tratamente miraculoase.Organizatia Salvati Copiii sustine ca o stire falsa care s-a propagat rapid a fost cea care leaga aparitia virusului de dezvoltarea tehnologiei 5G.De asemenea, exista numeroase grupuri pe Internet care indeamna la distrugerea de bunuri sau violenta, generand incidente in care antenele de acest tip au fost incendiate, ajungandu-se pana la agresarea pe strada a angajatilor unor companii de telefonie mobila.La fel de larg distribuite si periculoase au fost si acele stiri care promovau tratamente sau modalitati de preventie pentru noul coronavirus. Una dintre ele ii indemna pe oameni sa consume un supliment mineral minune, pe baza de dioxid de clor, care distruge coronavirusul. Autoritatile medicale din mai multe tari au atentionat populatia ca un astfel de supliment nu doar ca nu are nici o actiune asupra COVID-19, dar poate provoca greata, varsaturi si simptome de deshidratare severa."Noi, tinerii, nu suntem deloc imuni la dezinformare. E de ajuns sa deschizi Facebook si sa citesti ce distribuie prietenii tai mai putin informati pentru a vedea acest lucru. Dezinformarea duce la greseli ce pot fi grave in aceasta perioada sensibila. Astfel, orice informatie falsa genereaza ori panica ori o agravare a situatiei actuale", spune Maria, o adolescenta de 15 ani din judetul Neamt.Pentru a preveni dezinformarea, Organizatia Salvati Copiii lanseaza initiativa "Stirile false pe intelesul tuturor", prin care urmareste oferirea de informatii corecte si resurse adresate copiilor, precum si parintilor sau cadrelor didactice, pentru ca acestia sa isi dezvolte abilitatile necesare intelegerii acestui fenomen si depasirii contextului actual.Pagina dedicata ofera atat informatii grafice si recomandari specifice referitoare la fenomenul stirilor false, cat si detalii despre dialogurile cu specialistii in psihologie, jurnalism si educatie, ce vor fi organizate online si vor fi disponibile gratuit publicului larg. In cadrul webinariilor care ii vor avea invitati pe Iulia Ionescu (jurnalist), Ileana Rotaru (cadru didactic universitar) si Ariel Constantinof (blogger), copiii, cadrele didactice si parintii vor avea posibilitatea de a asculta sfaturile expertilor si de a le adresa intrebari.De asemenea, prin linia ctrl_AJUTOR, Organizatia Salvati Copiii ofera consiliere specializata copiilor si parintilor care se confrunta cu situatii neplacute intampinate pe internet sau care au neclaritati cu privire la autenticitatea informatiilor din mediul online.Apeland telefonic la numarul 0740.992.176 de luni - vineri, intre orele 9,00 - 13,00 sau trimitand un mesaj la ajutor@oradenet.ro, copiii si parintii pot beneficia de sesiuni de consiliere individuala cu specialistii Salvati Copiii pe teme ce tin de folosirea in siguranta a Internetului.