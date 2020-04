In Bucuresti a inceput montarea dozatoarelor cu dezinfectant, la fiecare scara de bloc - se procedeaza si dureaza diferit, in functie de sector

In Sectorul 1, montarea dispenserelor a inceput. Dar numele firmei care se ocupa e la secret

Sectorul 2 isi fabrica dozatoare custom made, langa Bucuresti

Viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu. Sursa foto: Arhiva Facebook/Dan Cristian Popescu

Sectorul 3: Dispenserele se gasesc greu. Le cumparam de unde le gasim

Robert Negoita, primarul Sectorului 3. Foto: Hepta.ro/Mediafax.ro/Alexandru Dobre

Lista cu proceduri prin care Primaria Sectorului 3 a cumparat dispensere

Sectorul 4: Primarul Daniel Baluta nu cumpara dispensere, din cauza ca sunt scumpe. Cum vrea sa procedeze.

Foto: Hepta.ro/Mediafax.ro/Andreea Pandrea

Sectorul 5: Primaria a cumparat peste 2.200 de dozatoare de dezinfectant. Cand vor fi montate

Actionariatul furnizorului de dispersere din Sectorul 5

Sectorul 6: Dispenserele vin greu, dar am inceput montajul

Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6 Foto: Hepta.ro/Mediafax.ro/Alexandru Dobre

Guvernul i-a obligat pe primari, la finele lunii martie, prin Ordonanta militara nr. 4, sa monteze la intrarea in fiecare scara de bloc dispozitive cu dezinfectant. Dar cum ordonanta nu descrie conditiile tehnice pe care ar trebui sa le indeplineasca aceste dispozitive si nici nu mentioneaza cum ar urma sa fie ele folosite de populatie, primarii s-au vazut nevoiti sa puna singuri lucrurile cap la cap si sa gaseasca solutii.Din cate intelegem noi, vorbim, de fapt, despre niste dozatoare cu dezinfectant pe care oamenii sa le foloseasca la revenirea in scara de bloc. Si in acest fel, dezinfectandu-si mainile inca de la intrare, scad sansele de contaminare a spatiilor comune din scara, asa cum sunt balustradele sau butoanele de la lifturi.Masura pare una buna si care merita pusa in practica deindata. Singura problema - spun mai multi dintre primarii de sector din Capitala - este ca nimeni nu are pe stoc mii, zeci de mii de dozatoare pe care sa le livreze cat ai bate din palme. Asa ca nici dotarea scarilor cu aceste dispensere nu se poate face peste noapte.Iata cum merge acum montarea de dozatoare in fiecare sector si cat va mai dura pana cand toti bucurestenii sa aiba acces gratuit la dezinfectant, la intrare in scarile de bloc.Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, ne-a spus ca montarea de dozatoare in scarile de bloc a inceput chiar de martea trecuta. In sector se monteaza dispensere de perete de 500 ml si 1.000 de ml."Avem noroc, sa spunem, pentru ca in Sectorul 1, jumatate din populatie locuieste la casa. Avem doar vreo 4.000 de scari de bloc. Am inceput deja montarea dispenserelor. Si bineinteles ca toate cele montate sunt si alimentate cu dezinfectant si pot fi folosite de oameni. Si speram ca in 7 zile sa terminam montarea tuturor dispenserelor din sector", a precizat Daniel Tudorache pentruL-am intrebat pe primarul Sectorului 1 si de unde a cumparat atat de repede dispenserele si dezifectantul, dar si cine le monteaza si alimenteaza, de vreme ce in Sicap n-am gasit nicio atribuire pentru astfel de servicii.Daniel Tudorache ne-a spus ca s-a mers "pe un contract mai vechi, cu o firma care monteaza si alimenteaza dispenserele". L-am intrebat pe primarul de sector daca de aceste operatiuni se ocupa Romprest, care asigura si dezinfectia pe strazi, in aceasta perioada. Daniel Tudorache ne-a spus ca nu, nu Romprest monteaza si alimenteaza dispenserele. Dar ca nici nu stie cum se numeste firma care se ocupa de asta.a solicitat in scris Primariei Sectorului 1 informatii cu privire la firma care a montat dispenserele si la costurile acestora. Cand institutia ne va raspunde, vom reveni cu detalii.Vice-primarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, n-a gasit suficiente dispensere ieftine pe care sa le monteze in miile de scari de bloc din sectorul sau."De fapt, noi avem o evidenta clara a blocurilor, nu a scarilor de bloc. Asa ca, din calculele noastre, ar putea fi intre 7.000 si 11.000 de scari de bloc.Am cautat dispensere. Si am gasit multe din plastic, pentru sapun. Problema este ca noi le vom alimenta nu cu sapun, ci un un dezifectant lichid. Iar acesta poate afecta structura dispenserului pentru sapun.In plus, ne-a interesat sa gasim dispensere care sa dozeze cantitatea corecta de dezinfectant. Fiind lichid, omul va avea tendinta sa isi puna in mana mai mult decat e necesar.De asemenea, mai multi presedinti de asociatie mi-au spus ca se tem ca oamenii vor incerca sa isi ia dezinfectant si pentru acasa din dispensere.Asa ca am cautat pana am gasit o fabrica pe langa Bucuresti. In mod normal, ei produceau altceva. Dar acum vor face pentru noi aceste dispensere. Vorbim despre niste dispozitive metalice care vor fi prinse cu patru suruburi si care se vor inchide cu cheita. Ne-au spus ca vor livra 2.000 pana sambata (adica pana pe 4 aprilie - n.red.). Si pe urma vor da comanda de la o zi la alta.Un dispenser costa cam 80 de lei, dar este exact ce ne trebuie. De pe piata puteam cumpara dispensere la calitate similara la cam 200 de lei bucata", a precizat Dan Cristian Popescu pentruIn ciuda insistentelor, Dan Cristian Popescu a spus ca nu stie numele firmei care va fabrica aceste dispozitive. Dar ca in perioada urmatoare contractul va fi postat pe siteul primariei de sector. In consecinta, am solicitat informatii in scris si de la Primaria Sectorului 2.Viceprimarul Dan Cristian Popescu ne-a mai spus si ca dezinfectantul pentru aceste dispensere a fost cumparat de ADP Sector 2 la pretul de circa 40 de lei litrul.L-am intrebat si pe primarul Sectorului 3, Robert Negoita, daca a inceput montarea de dispersere in cartier."Daca au venit, cu siguranta ca s-a si inceput montarea. Incercam sa terminam cat mai curand, evident. Problema este ca se gasesc greu dispenserele. Eu le-am spus celor de la mine sa le cumpere de unde le gasesc", a declarat Robert Negoita pentruCe-i drept, in ultimele zile, Primaria Sectorului 3 a cumparat masiv dozatoare pentru dezinfectant, de la mai multi furnizori.Per total, de la intrarea in vigoare a Ordonantei militare nr. 4 si pana la inceputul acestui weekend s-au cumparat - din informatiile centralizate dedin Sicap - circa 5.100 de dispersere, pe care Primaria Sectorului 3 a platit aproape 180.000 de lei.Acestea au fost achizitionare direct, prin intermediul a sapte proceduri initiate din catalogul electronic.Capacitate dispenserelor cumparate e cuprinsa intre 350 ml si 1 litru, iar preturile per bucata variaza intre 28 de lei (pentru cele de 350 ml) si 40 de lei (pentru unele dintre cele de 1 litru).In plus, Primaria Sectorului 3 a cumparat chiar vineri, pe 3 aprilie, peste 2.000 de litri de dezinfectant de maini, la 49 lei litrul, de la o firma din Arges.Intr-o conferinta de presa sustinuta vineri, pe 3 aprilie, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a anunta ca nu va cumpara dispensere pe care sa le monteze in scarile de bloc din cauza ca aceste sunt scumpe. In schimb, a inceput deja sa cumpere de la marile lanturi de supermarketuri dezinfectant, pe care il va pune la dispozitia populatiei in alta modalitate."Avem recipienti de 50 de ml. Pe care ii vom livra individual fiecarei familii. Avem recipienti de 1 l pe care ii vom pune pe fiecare nivel al unui condominiu. Si avem recipienti de 5 litri cu pompa pe care ii vom monta la intrarea in blocuri. (...)Sunt achizitonate de la lanturile de magazine din Romania: Jumbo, Kaufland, Meag Image si alti. Am luat ce era pe stoc. Preturile sunt variate, din nefericire. Fiecare producator are un pret.Am ales aceasta solutie din cauza ca nu am identificat o societate care sa poata livra intreaga cantitate de substanta virucida de care avem nevoie.Aceasta actiune (de distribuire a recipientilor si de montare a celor de capacitate mai mare, in scarile de bloc - n.red.) va incepe maine si va dura circa 10 zile", a declarat Daniel Baluta.a intrebat, ulterior, la Primaria Sectorului 4 daca recipienii de 1 litru si 5 litri vor avea sisteme de prindere au daca vor fi pur si simplu lasate pe scarile de bloc.Ni s-a raspuns ca recipientii vor avea sisteme de prindere. Dar ca acest lucru nu inseamna ca unii dintre bucuresteni nu vor putea fura dezinfectantul.Daniel Baluta a solicitat, in prealabil, Guvernului sa limiteze adaosurile comerciale la dezinfectanti, argumentand ca cei care vand aceste substante cresc preturile exagerat de mult, incercand sa profite de pe urma pandemiei.La Sectorul 5 ne-a fost putin mai greu sa aflam cum merg lucrurile. Mai multi cetateni ne-au semnalat faptul ca, momentan, nu exista dispensere montate in scarile de bloc.Am incercat sa aflam mai multe de la primarul de sector, Daniel Florea, si de la primaria de sector. Din pacate - asa cum se intampla de regula - n-am primit niciun raspuns la intrebarile noastre.Cu toate acestea, datele pe care le-am gasit in Sicap arata ca operatiunea de montare a dispenserelor ar trebui sa ia avant curand si in acest sector.Primaria de sector a cumparat 2.200 de dispensere cu capacitatea de 1 litru la pretul de 185 lei bucata. Costul include transport si montaj. Per total, Primaria Sectorului 5 va plati pentru aceste dispensere 407.000 lei.Furnizorul este chiar o firma din Sectorul 5, numita Prim Act Distribution. Potrivit Listafirma.ro, societatea este detinuta de Lenuta Luca. Potrivit portalului Finantelor publice, societatea a raportat, in anii 2018 si 2019, ca lucra, de regula, cu un singur angajat. Iar profiturile raportate ale acestei societati au fost: 634.776 lei (in 2019), 171.383 lei (2018) si 115.792 lei (2019).Potrivit conditiilor impuse in cadrul procedurii atribuite pe 3 aprilie, 200 de dispensere urmau sa se livreze imediat, urmand sa inceapa si montarea lor. Ullterior, in termen de 7 zile, societatea ar urma sa livreze si celelalte dispensere.Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, a precizat pentruca a inceput deja din prima parte a saptamanii montajul de dispensere cu dezinfectant in scarile de bloc."In aceasta dimineata (vineri 3 aprilie - n.red.) erau montate si functionale 460 de dispensere", a precizat Gabriel Mutu.Cand se vor monta si celelalte, in conditiile in care in Sector sunt peste 8.000 de scari de bloc?"Problema noastra e ca asteptam aprovizionare cu aceste dispozitive. Ca nu le gasim. Le-am comandat. Firma care trebuie sa le aduca si sa le monteze a promis ca urmeaza sa ne livreze", a mai spus Gabriel Mutu.L-am intrebat pe primarul Sectorului 6 si de la cine a luat dispenserele. Si daca achizitia s-a facut prin Sicap, din cauza ca, in ciuda insistentelor, noi n-am reusit sa o identificam inca.Primarul ne-a spus ca achzitia s-a facut pe platforma publica, dar ca nu cunoaste numele firmei respective, din cauza ca nu s-a ocupat personal de achizitie. In consecinta, am solicitat, in scris, Primariei Sectorului 6 informatii despre firma care monteaza si alimenteaza dispenserele din scarile de bloc.In conditiile in care, potrivit autoritatile centrale, numarul cazurilor de Covid-19 va creste, in perioada imediat urmatoare, sporind astfel si riscurile de infectare pentru alti bucuresteni, ramane sa vedem cat le va lua primarilor sa monteze cate un dispenser in fiecare scara de bloc, asa cum prevede Ordonanta militara nr.4.