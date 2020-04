In Bucuresti se ia in discutie ca acei copii cu parinti infectati cu COVID-19 sa fie luati temporar in grija statului

Ziare.

com

Potrivit proiectului, DGASMB va pune la dispozitia directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sectoarelor spatiile identificate, in baza unor protocoale de colaborare.Serviciile de asistenta medicala pentru copiii ai caror parinti sunt infectati cu SARS-CoV-2, pentru care s-a dispus plasamentul intr-un serviciu rezidential, vor fi asigurate de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului de la nivelul sectoarelor. Aceste directii, respectiv DGASMB, vor asigura personal de specialitate, in functie de numarul acestor copii cu parinti infectati cu coronavirus pentru care au dispus masura plasamentului, prevede proiectul.DGASMB va asigura hrana copiilor ai caror parinti sunt infectati cu SARS-CoV-2 pe toata perioada gazduirii acestora in spatiile identificate.Potrivit referatului de aprobare a proiectului, ca urmare a instituirii starii de urgenta, coroborat cu prevederile ordonantelor militare prin care sunt dispuse masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 si avand in vedere prevederile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, administratia publica locala are obligatia sa intervina pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente care pot influenta starea de sanatate si siguranta a grupurilor vulnerabile.