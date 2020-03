In carantina se vede ce iubim cel mai mult: La ce obiceiuri nu pot sa renunte oamenii din diferite tari

Pentru francezi, viata nu exista fara paine si vin

Germanii petrec ca in club, dar de acasa

Britanicii ies la bere online

Australienii pun corturile in sufragerie, iar coreeni redescopera cafeaua facuta in casa. In acest timp, indienii se ingramadesc

LIVE

Ziare.

com

Spre exemplu, blocati in case, italienii canta opera, in balcoane. Iar belgienii continua sa comande cartofi prajiti, de la cartofiseriile care fac livrari la domiciliu. Iar parte dintre oamenii din Peninsula Scandinava inca mai merg pe bicicleta la munca.Iata cum incearca sa isi pastreze stilul de viata, chiar si in izolare, alte popoare din Europa, potrivit BBC. Franta a impus restrictii drastice pentru a limita raspandirea noului coronavirusul. Printre ele, inchiderea multor magazine care nu sunt esentiale pentru viata in izolare.Cu toate acestea, au ramas deschise macelariile, tutungeriile, dar si brutariile. Asa ca oamenii - respectand distantele sociale impuse de stat - se pot duce dimineata sa isi cumpere o bagheta proaspata.Pentru ca cele 33.000 de brutarii sunt deschise, strazile, chiar daca acum sunt pustii, raman invaluite in miros de paine proaspata.Dominique Anract, presedintele Confederatiei Brutariilor si Patiseriilor din Franta, spune ca "bagheta frantuzeasca este emblematica pentru cultura tarii" si ca decizia de a nu inchide brutariile este una rationala.Pe de alta parte, Thierry Givone, sprecialist in vinuri, spune ca - indiferent ce s-ar intampla - francezul nu poate sta la masa fara sa bea un pahar de vin. Altfel, masa ar fi ca una lipsita de paine, apreciaza Givone. Bine ca, din fericire, nici magazinele cu bauturi nu s-au inchis.Viata de noapte din Germania atragea turisti din intreaga lume, inainte sa inceapa pandemia. Acum, insa, legea interzice adunarile cu mai mult de 2 persoane.Asa ca mai multe cluburi, reunite intr-o mare asociatie de profil, au inceput sa transmita live mix-uri realizate de DJ. Transmisiunile incep la ora 19.00 si tin pana la miezul noptii. In acest fel, chiar daca sunt in izolare, fostii petrecareti se pot bucura, in continuare, de muzica lor preferata. De asemenea, cluburile ii incurajeaza pe oameni sa le faca donatii, ca sa poata continua transmisiunile.Premierul britanic Boris Johnson, de curand infectat cu noul coronavirus, a declarat ca e un drept innascut al englezului sa se duca la pub. Intrebarea este: cum sa o faca, din izolare? Ei bine, cei care se pricep la internet au gasit o solutie. Asa au aparut pub-urile online. Aceste sunt grupuri pe retele de socializare, in care englezii - fiecare cu bautura sa pe masa, in izolare - se reunesc virtual pentru a sta de vorba si a se simti bine.Drumetiile in natura de Pasti sunt traditie, in Australia. Marea problema este ca, in acest an, si australienii trebuie sa ramana in izolare. Asa ca sunt sfauiti sa isi puna corturile in curtea din spatele casei sau chiar in sufragerie. Asa vor putea urmari imagini live transmise din natura, pe diverse canale online.Si coreeni au probleme cu izolarea. Si asta pentru ca, de regula, viata in Coreea de Sud se desfasoara in viteza. Orasele aproape ca nu dorm niciodata, iar oamenii muncesc multe ore, in fiecare zi. Si cand au, totusi, timp sa se intalneasca, se vad la o cafea. De asta, numarul de canfenele din tara este unul record.Ce fac acum oamenii care erau obisnuiti sa iasa la cafea? O pregatesc acasa si pun pe internet tutoriale cu modul in care au procedat. Cea mai preparata cafea, in aceste zile, in Coreea de Sud este un sortiment national numit Dalgona.In context, ne-am putea intreba care e pasiunea indienilor, obligati in premiera sa ramana in case. Ei bine, la cat de aglomerata e India, e greu de spus. Cert e ca multi oameni chiar nu inteleg acolo ce anume inseamna "spatiul personal" sau "distantare sociala". Asa ca se ingramadesc in continuare, in putinele ocazii in care reusesc sa iasa la cumparaturi, in ciuda restrictiilor de circulatie.In context, celebrul jucator de crichet Virat Kohli si sotia sa Anushka Sharma, vedeta la Hollywood, i-au indemnat pe oameni sa pastreze distanta, atunci cand ies. Chiar daca le place sa fie impreuna si alt mod de viata nu cunosc.G.K.