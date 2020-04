In ce conditii putem calatori in starea de urgenta? Autoritatile raspund la 15 intrebari punctuale ale oamenilor

Ziare.

Daca nu locuiesc in Romania, dar starea de urgenta i-a prins aici, se pot intoarce acasa? Sau au voie macar sa se duca "la tara", sa isi ingrijeasca livada sau gradina cu legume?Iata ce au raspuns autoritatile la cateva dintre intrebarile punctuale ale cetatenilor:Conform Ordonantelor Militare nr. 3 si nr. 4 este permisa deplasarea persoanelor, fara a fi specificata o distanta anume, pentru activitati agricole. Aceasta exceptie a fost introdusa, in principal, pentru a veni in sprijinul producatorilor agricoli si al persoanelor care obtin din activitatile agricole unicul sau principalul venit si nu pentru a fi folosita ca pretext pentru a efectua deplasari de catre orice persoana care are in proprietate un teren. Reamintim ca nerespectarea prevederilor Ordonantelor Militare se sanctioneaza contraventional.Masura de a interzice deplasarile care nu sunt urgente sau absolut necesare a fost dispusa pentru a preveni raspandirea infectiei cu noul coronavirus prin limitarea contactelor cu persoane care ar putea fi infectate, unele fiind asimptomatice.Conform Ordonantei Militare nr 3. din 24.03.2020, art. 3. - Circulatia persoanelor prevazute la art. 2, in exteriorul locuintei/gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11:00 - 13:00, daca aceasta se face in interes profesional ori pentru realizarea de activitati agricole. Aceasta exceptie a fost introdusa, in principal, pentru a veni in sprijinul producatorilor agricoli si al persoanelor care obtin din activitatile agricole unicul sau principalul venit si nu pentru a fi folosita ca pretext pentru a efectua deplasari de catre orice persoana care are in proprietate un teren. Reamintim ca nerespectarea prevederilor Ordonantelor Militare se sanctioneaza contraventional.Masura de a interzice deplasarile care nu sunt urgente sau absolut necesare a fost dispusa pentru a preveni raspandirea infectiei cu noul coronavirus prin limitarea contactelor cu persoane care ar putea fi infectate, unele fiind asimptomatice.Pentru efectuarea unei deplasari pentru desfasurarea de activitati agricole, este necesara completarea unei declaratii pe proprie raspundere, pe care o puteti descarca accesand acest link. In conformitate cu Ordonantele Militare nr. 3 si nr. 4, este permisa deplasarea persoanelor pentru motive justificate, precum asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, care nu se pot aproviziona sau gospodari singure. Insa, desi suntem convinsi ca ar fi mai confortabil pentru dumneavoastra sa locuiti alaturi de parinti, la curte, va reamintim ca persoanele infectate cu noul tip de coronavirus pot fi asimptomatice, adica pot sa nu prezinte simptome, insa pot transmite virusul foarte usor, iar persoanele in varsta reprezinta o categorie vulnerabila, cu risc crescut de deces.In ceea ce o priveste pe sotia dvs., ordonanta Militara nr. 7 (al carei text poate fi consultat aici ) prevede categoriile de persoane al caror acces este permis in localitatea carantinata. Accesul dvs. nu va fi permis in localitate.In ceea ce priveste deplasarea pana la limita localitatii, daca apreciati ca motivul deplasarii este unul justificat, puteti face acest lucru completand declaratia pe proprie raspundere raportat la prevederea din art.1 lit. d) din Ordonanta Militara nr. 3 (deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie - acestea fiind cu titlu de exemplu).Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta si urgenta.O situatie precum cea indicata de dvs. ar putea fi justificata daca nu exista mijloace de transport in comun sau daca riscul expunerii sotiei la infectare este mai mare (deplasarea la locul de munca ar presupune schimbarea mai multor mijloace de transport in comun, timpii de asteptare in statii, etc). Va rugam sa aveti in atentie si prevederile care privesc persoanele de pe 65 de ani.In cuprinsul art. 1 al Ordonantei militare nr. 3/2020 sunt mentionate concret exceptiile de la interdictia privind circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei.Va trimitem link-ul de la care puteti descarca si consulta declaratia pe propria raspundere , unde exista posibilitatea bifarii motivului deplasarii, care trebuie sa fie unul justificat.Masura de a interzice deplasarile care nu sunt urgente sau absolut necesare a fost dispusa pentru a preveni raspandirea infectiei cu noul coronavirus prin limitarea contactelor cu persoane care ar putea fi infectate, unele fiind asimptomatice.In cuprinsul art. 1 al Ordonantei militare nr. 3/2020, sunt mentionate concret exceptiile de la interdictia privind circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei.Pentru a se preveni raspandirea si minimizarea efectelor asupra sanatatii si vietii tuturor romanilor este foarte important ca fiecare cetatean sa constientizeze responsabilitatea pe care o are in acest sens, si nu doar prin interventia coercitiva a autoritatilor statutului. Reamintim ca nerespectarea prevederilor Ordonantelor Militare se sanctioneaza contraventional.Masura de a interzice deplasarile care nu sunt urgente sau absolut necesare a fost dispusa pentru a preveni raspandirea infectiei cu noul coronavirus prin limitarea contactelor cu persoane care ar putea fi infectate, unele fiind asimptomatice.Va recomandam sa aveti asupra dvs. declaratia pe propria raspundere in care ati bifat la motivul deplasarii punctul 10: "asigurarea de bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale", precum si un document care sa ateste faptul ca in aceasta perioada facultatea continua cursurile (ex. o adeverinta/o planificare a cursurilor/examenelor sau un anunt oficial).Astfel, in momentul in care sunteti verificat de autoritatile competente sa puteti justifica prezenta in municipiul Bucuresti, in conditiile in care este declarata stare de urgenta la nivelul Romaniei.Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma la art.1 din Ordonanta Militara 4 au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta.Motivul deplasarii trebuie sa fie unul justificat/sa nu sufere amanare. O situatie precum cea prezentata de dumneavoastra (ingrijire persoana a carei sanatate este precara, imobilizata partial) ar putea fi justificata, prin prezentarea unor dovezi care sa ateste cele mentionate de dumneavoastra vis a vis de boala soacrei dumneavoastra. Trebuie sa completati declaratii pe propria dvs. atat dvs., cat si sotia.In conformitate cu art. 9, alin. 3 din Ordonanta Militara nr.7 din 04.04.2020: "se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franta si Germania si din aceste tari catre Romania, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 8 aprilie 2020", iar conform art. 1 din acelasi act normativ.: "se suspenda transportul rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale si servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport spre Italia, Spania, Franta, Germania, Austria, Belgia, Confederatia Elvetiana, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Regatul Tarilor de Jos si Turcia si din aceste tari catre Romania, pe toata perioada starii de urgenta".De asemenea, in referire la solicitarea dumneavoastra, va recomandam sa consultati site-ul Ministerului Afacerilor Externe pentru a vedea restrictiile impuse de statul german. Puteti accesa acest link In Ordonanta Militara numarul 3 nu este prevazut faptul ca cetatenii trebuie sa ramana la adresa de domiciliu, ci la o locatie indicata de ei, cu respectarea prevederilor legale si a restrictiilor impuse. Astfel, precizam ca este permisa inclusiv deplasarea cu familia in alta zona, daca persoanele detin acolo o casa care le ofera conditii mai bune, pentru a ramane in respectiva localitate.Falsul in declaratii constituie infractiune, asa cum este prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare. Fata de persoanele care intra pe teritoriul Romaniei, autoritatile vor lua decizia legala in functie de cele declarate, urmand ca ulterior sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate.Facem precizarea ca din data de 24 martie 2020, pentru toate persoanele care intra in Romania, se instituie masura izolarii la domiciliu sau, dupa caz, carantinarii, asa cum este prevazut la art. 5 alin. (1) din Ordonanta Militara nr. 3.Consultand site-ul Institutului National de Sanatate Publica puteti verifica ce tari sunt incluse in ZONA ROSIE - pentru care se impune masura carantinarii institutionalizate pentru 14 zile. Nu este relevant daca persoana a petrecut o perioada mai lunga in tara respectiva sau a fost doar in trecere.Referitor la locatia la care se dispune efectuarea carantinei, aceasta este stabilita in spatii speciale puse la dispozitie prin grija autoritatilor locale, de pe raza judetului de domiciliu al persoanei care revine in tara.In conformitate cu art. 1, lit. d) din Ordonanta Militara nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, este permisa deplasarea din motive justificate (eliberarea apartamentului din municipiul Cluj Napoca, intrucat nu se mai poate pastra chiria, in cazul dumneavoastra).Este necesar sa completati declaratii pe proprie raspundere, in acest sens, atat pentru a ajunge la destinatie, cat si pentru deplasarile in localitatea respectiva, urmand ca acestea sa fie prezentate la solicitarea organelor abilitate. Daca puteti face dovada faptului ca ati inchiriat locuinta respectiva (ex. chitante, contract de inchiriere etc.) ar fi foarte bine.Motivul deplasarii este justificat. In acest sens, declaratia pe proprie raspundere poate fi completata raportat la prevederea din art.1 litera d) din Ordonanta Militara nr. 3 din 2020. Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma la art.1 lit. d) au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta. O astfel de situatie, cum e cea prezentata de dumneavoastra ar putea fi justificata, avand in vedere ca riscul expunerii la infectare al tatalui dumneavoastra este mai mare, deplasarea de la Bucuresti in jud. Valcea presupunand schimbarea mai multor mijloace de transport in comun, timpii de asteptare in statii, etc.). Mai mult decat atat, tatal dumneavoastra poate justifica cu adresa din CI, si anume adresa de domiciliu, care este in judetul Valcea. Important este ca si tatal dvs. sa aiba declaratie pe propria raspundere.Declaratia pe proprie raspundere poate fi completata raportat la prevederea din art.1 litera d) din Ordonanta Militara nr. 3 din 2020. Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma la art.1 lit. d) au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta.O astfel de situatie, cum e cea prezentata de dumneavoastra ar putea fi justificata, avand in vedere ca riscul expunerii la infectare al mamei dumneavoastra ar fi mai mare daca deplasarea s-ar efectua cu trenul, de la Timisoara in Brasov, presupunand schimbarea mai multor mijloace de transport in comun, timpii de asteptare in statii, etc..In plus, fara rezolvarea situatiei cu dosarul respectiv, ar ramane fara venit. Pe langa declaratia pe propria raspundere, indicat ar fi ca mama dvs. sa poata prezenta documente care sa ateste calitatea de tehnician dentar si necesitatea obtinerii dosarului pentru plata indemnizatiei. Tatal dvs. va trebui sa aiba declaratii pe propria raspundere pentru ambele deplasari Brasov-Timisoara si retur.Respectarea prevederilor Ordonantelor Militare este obligatorie, implicit aspectele referitoare la conditiile si intervalele in care se face deplasarea persoanelor in aceasta perioada. Pentru chestiunile particulare a caror rezolvarea ar putea fi influentata de actele normative emise pentru aceasta perioada, va recomandam sa apelati la sprijinul altor persoane.