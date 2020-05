In ce conditii s-ar putea desfasura pregatirea pentru examenele nationale, dupa 15 mai

Ziare.

com

INSP a publicat, sambata, recomandarile pentru limitarea raspandirii SARS-CoV2 dupa 15 mai. In ceea ce priveste desfasurarea activitatilor de pregatire din scoli, pentru elevii care au examene, iata ce propun autoritatile:1. Activitatea de pregatire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi si va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauza de cel putin 10 de minute la fiecare ora, pentru aerisirea incaperilor.2. La activitatile de pregatire este interzisa participarea elevilor si a personalului didactic sau auxiliar care sufera de afectiuni cronice, locuiesc impreuna cu persoane ce sufera de astfel de afectiuni sau persoane cu varsta de peste 65 de ani.3. Elevii prevazuti la punctul 2 vor benefica de o forma de pregatire alternativa.4. Pauzele se vor programa astfel incat simultan sa nu fie in pauza mai mult de 2 grupe de maxim 10 elevi fiecare.5. Inainte de inceperea activitatilor de pregatire/examinare, in spatiile unde acestea urmeaza a se desfasura, se va realiza dezinfectia suprafetelor cu substante biocide pe baza de clor sau alcool, urmata de aerisirea incaperii pentru o perioada de cel putin 30 de minute.6. Accesul in interiorul scolii se va realiza doar dupa dezinfectia mainilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie sa depaseasca 370) si sub rezerva absentei simptomelor virozelor respiratorii.7. Pe toata durata activitatilor desfasurate in scoala, atat elevii cat si profesorii vor purta masca medicala simpla sau masca nemedicala din diverse materiale textile, iar elevii vor fi asezati in banci astfel incat sa aiba cel putin un loc liber in stanga si dreapta si un rand liber in fata si spate.8. Eliminarea mastilor purtate de elevi si profesori se va realiza in locuri special destinate.9. Activitatea de examinare se va desfasura cu respectarea tuturor masurilor mai sus prezentate, fara a fi obligatorie acordarea pauzelor.