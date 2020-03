In doar 13 din cele 42 de judete ale tarii exista aparate de testare

LIVE

Potrivit unei scrisori deschise adresate de Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania premierului si ministrilor de Interne si al Sanatatii, Romania devodeste o "incapacitate majora de reactie" fata de criza provocata de coronavirus."Din pacate, Romania nu a reusit sa valorifice experienta statelor care s-au confruntat primele cu epidemia de COVID 19, iar la aceasta data dovedim o incapacitate majora de reactie fata de teribila provocare, careia va trebui sa ii facem fata impreuna dincolo de orgoliile de orice fel. Apreciem ca evaluarea facuta pana in prezent si prezentata pe canalele guvernamentale de comunicare este departe de realitate, in conditiile in care numarul de persoane infectate se raporteaza numai la rezultatele testelor efectuate cu posibilitatile reduse existente la aceasta data la nivel national", se arata in scrisoare.Potrivit acesteia, in Romania nu sunt inregistrate multe cazuri de Covid-19 nu pentru ca au fost luate masuri eficiente, ci pentru ca nu se fac teste."In acest moment, doar in 13 din cele 42 de judete ale Romaniei exista aparate functionale de testare. In mai multe judete exista aparate, dar nu exista kit-uri de testare. Prin urmare vorbim despre o imposibilitate, in masa, de testare a populatiei si, din acest motiv, cazurile de infectare comunitara vor fi din ce in ce mai dese. Nu avem mai multe cazuri de COVID-19 nu pentru ca au fost luate masuri eficiente de limitare a aparitiei acestora, ci pentru ca nu se fac teste, ceea ce reprezinta un pericol major, un atentat la sanatatea cetatenilor care nu stiu, la acest moment, daca in comunitatile lor exista sau nu exista persoane infestate cu COVID-19", se arata in comunicatul semnat de Marian Oprisan, presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania.Acesta sustine ca directiile de sanatate publica si unitatile de primiri urgente refuza sa raspunda solicitarilor de testare pentru persoane care acuza afectiuni respiratorii, dar care nu se afla in stadiul de insuficienta respiratorie. "Astfel, persoanelor care prin natura muncii nu se pot izola (medici, politisti, ingrijitori, personal DGASPC etc) si manifesta simptomatologie asociata COVID 19, li se refuza testarea epidemiologica si li se recomanda tratament simptomatic ambulatoriu, chiar cu riscul de a propaga raspandirea virusului in contextul in care trebuie sa asi desfasoare neintrerupt activitatea", se mai arata in comunicat.UNCJR apreciaza ca abordarea autoritatilor a fost gresita de la bun inceput si se persista in greseala prin excluderea de la investigare a cazurilor usor si mediu simptomatice la populatia adulta activa profesional, "motivul evident fiind lipsa capacitatii de testare, abordare din cauza careia putem ajunge la situatia nedorita dar previzibila, respectiv infestare in masa".Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania cere autoritatilor monitorizarea permanenta prin testare si evaluare a starii de sanatate a personalului care asigura implementarea masurilor de ordine si siguranta, monitorizarea permanenta prin testare si evaluare a starii de sanatate a personalului medical din spitale si nu numai si, onitorizarea permanenta a persoanelor institutionalizate si a personalului care deserveste aceste structuri."In calitate de conducator al unei autoritati locale, cu responsabilitati in ceea ce priveste modul de gestionare a treburilor publice conform competentelor legale, dar si pentru ca raspundem in fata cetatenilor din comunitatile pe care le reprezentam de crearea unui climat de securitate sociala, imi declar public ingrijorarea fata de ineficienta masurilor impuse de la nivelul conducerii statului si cer imperios Presedintelui, Guvernului Romaniei, Ministrului de Interne si Ministrului Sanatatii sa dea dovada de patriotism, de implicare si buna credinta si sa dispuna masuri urgente care sa aiba in prim plan cetatenii si interesul unic al apararii sanatatii si vietii acestora", se mai arata in comunicatul semnat de Marian Oprisan.Citeste si Luminita la capatul tunelului: In Romania incepe testarea medicamentului pentru Covid-19