In Dubai, politistii folosesc casti inteligente pentru scanarea calatorilor din transportul public (Video)

O inregistrare video publicata online de guvernul din Dubai marti arata mai multi angajati ai Departamentului pentru Siguranta Transporturilor din cadrul Politiei locale in timp ce purtau astfel de casti speciale, informeaza DPA.Obaid al-Hathboor, directorul Departamentului pentru Siguranta Transporturilor, a spus ca acele casti scaneaza cu mare eficienta temperatura persoanelor care folosesc mijloacele de transport in comun, potrivit cotidianului al-Emirate al-Youm.Acelasi oficial a adaugat ca noile casti sunt inzestrate si cu alte tehnologii de inteligenta artificiala, precum cele de recunoastere faciala si de citire rapida a numerelor inscrise pe placutele de inmatriculare ale automobilelor.Anuntul a fost facut la o zi dupa ce directorul Serviciului de ambulanta din Dubai, Khalifa bin Dray, a dezvaluit ca paramedicii vor folosi casti speciale pentru a detecta cazurile suspecte de infectare cu noul coronavirus.Noile casti masoara temperatura pacientului si trimit datele astfel obtinute pe telefonul mobil al paramedicului.Bin Dray a mai spus ca noile casti vor creste de asemenea siguranta paramedicilor, aflati in prima linie de contact cu persoanele infectate.Pe 4 aprilie, Dubai a decretat stare de izolare pentru doua saptamani si doar supermarketurile si farmaciile mai sunt deschise in acest emirat.Emiratele Arabe Unite - din care face parte si Dubai - au inregistrat peste 4.500 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus, inclusiv 25 de decese.