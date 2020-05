In Galati, 80% dintre cei decedati din cauza noului coronavirus provin din azilurile de batrani

LIVE

Judetul Galati inregistreaza duminica la pranz un numar de 55 de decese, 44 dintre acestea fiind ale unor persoane care traiau in cele doua aziluri in care a intrat coronavirusul.Un numar de 35 de batrani au murit in azilul privat Sfantul Ilie din municipiu, unde coronavirusul a fost adus de administratorul afacerii care s-a imbolnavit de la sotul ei, care a calatorit in Turcia, acesta decedand.Alti 9 batrani au murit in centrul Sfantul Spiridon, al doilea focar de infectie din judetul Galati.Cele 44 de decese in randul batranilor din aziluri reprezinta 80 la suta din totalul deceselor provocate de coronavirus inregistrate la Galati.Alte 4 persoane decedate din cauza coronavirusului au fost contacti ai unor calatori care au fost contaminati cu coronavirus, unul este contact al unui caz pozitiv, iar cinci persoane care au decedat in Galati nu au stiut sa fi intrat in contact cu cineva infectat si nu au calatorit in strainatate, fiind vorba, potrivit medicilor epidemiologi, de transmitere comunitara.In judetul Galati sunt raportati pana duminica 414 bolnavi de coronavirus, 55 de persoane decedand. Alti 175 de bolnnavi s-au vindecat, fiind activi la acest moment 184 de pacienti cu COVID 19. In centrele de carantina sunt 799 de persoane iar in izolare la domiciliu 206. Au fost efectuate pana acum in acest judet 3.163 de teste.