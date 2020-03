In Italia, pompele funebre nu mai fac fata. Sicriele sunt transportate cu camioane militare la cimitire (Foto&Video)

LIVE

La #chiesa di Ognissanti al #Cimitero Monumentale di #Bergamo. Oggi la diocesi ha dato l'ok per trasferirne parte nella chiesa di San Giuseppe a #Seriate, per poter ospitare quelle che arriveranno.



Ha detto bene il pres. #Fontana. Fuori non hanno capito. #covid19italia pic.twitter.com/7zcoDs8ay8 - Gabriele Marconi (@Orobriele) March 16, 2020

Questa foto e raggelante e passera alla storia di questa citta.

L'esercito davanti al cimitero monumentale di #Bergamo per trasferire in altre regioni le bare dei defunti che qui non si riescono piu a cremare.#Covid_19#COVID2019 pic.twitter.com/k3P3k1NhR9 - Yon Yonson (@Yon_Yonson71) March 18, 2020

Straziante: l'Esercito porta le bare di Bergamo in altre regioni per le cremazioni: Dal tardo pomeriggio di oggi, 18 marzo, l'Esercito ha iniziato il trasferimento di alcune bare presenti al cimitero Monumentale di Bergamo in altre regioni per poter... https://t.co/1T3PUNoLtM pic.twitter.com/uQtiXZG2PH - PrimaBergamo (@PrimaBergamo) March 18, 2020

E una foto di guerra.

L'Esercito porta via i feretri dei morti da #coronavirus che il cimitero monumentale di #Bergamo non riesce piu a gestire per il numero troppo elevato.

E straziante. #COVID2019italia pic.twitter.com/oeBJcl8Y36 - Filippo Coppoletta (@fcoppoletta) March 18, 2020

Dricurile asteapta in linie in fata portilor inchise ale cimitirului Monumental din Bergamo: orasul lombard si regiunea din care face parte sunt cele mai afectate de pandemia de coronavirus din Italia, cu 4.300 de cazuri.Angajatii de la pompe funebre si cei cativa apropiati ai persoanelor decedate care sunt acolo poarta masca de protectie, inconjurati de o tacere care pare sa se fi abatut asupra intregii tari, unde numarul mortilor, de circa 3.000, se apropie de numarul deceselor din China, conform AFP.Camerele mortuare din acest oras din nordul Italiei nu mai pot primi toate sicriele, care sunt trimise, prin urmare, direct la cimitir."Am inchis cimitirul pentru ca oamenii sa nu ia autobuzul intre oras si cimitir ca sa isi ia adio de la apropiati", explica Giorgio Gori, primarul orasului."Insa am redeschis camera mortuara si capela pentru a pune acolo numeroase sicrie", adauga el.Mai mult, o parte dintre morti au fost transportati miercuri seara cu ajutorul camioanelor militare.Victimele pandemiei nu au dreptul la funeralii corespunzatoare, care sunt interzise in Italia, la fel ca celelalte adunari. Persoana decedata primeste doar o binecuvantare rapida."Este un ciclu continuu. Am cerut ajutorul firmelor de pompe funebre din alte regiuni. Au venit din Emilia-Romagna, din Trento, pentru a ne ajuta", continua primarul."Sunt oameni eroici care isi fac datoria", mai spune el."Avem cu totii apropiati, prieteni, cunostinte care sunt bolnavi, spitalizati sau chiar pe moarte. Nu exista doar aspectul mediatic, citirea stirilor groaznice din ziare. Exista de asemenea si experienta directa a propriei retele de relatii", afirma Giorgio Gori.