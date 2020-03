In loc de masuri anticoronavirus, mizerie crunta intr-un vagon de calatori. Trenurile noastre sunt sigure si curate, dar numai pe hartie

Sursa foto: Arhiva cititor Ziare.com

Cine face curatenie in vagoanele de calatori, in tara

Pe hartie, curateniile sunt dese si riguroase

Un cititor alne-a trimis mai multe fotografii despre care sustine ca au fost facute marti seara de un navetist, la urcarea intr-un tren personal operat de CFR Calatori si care circula intre Cluj-Napoca si Huedin.In imagini se vede ca - desi suntem in plina epidemie de Covid-19 si ar trebui sa circulam in conditii aproape septice - scaunele sunt murdare de noroi de sus pana jos. Ne-am putea gandi ca niste calatori necivilizati s-au urcat cu picioarele murdare pe scaune si tocmai le-au murdarit. Dar atunci de ce sunt murdare si spatarele? In plus, nici podelele nu par nici maturate, nici spalate de curand.Cum ar putea, mai ales in conditiile de fata, sa plece un tren in cursa in asemenea hal? Ca sa aflam raspunsul am incercat sa-l intrebam pe directorul general al CFR Calatori, Dan Marian Costescu. Din pacate, n-am reusit sa-l contactam telefonic pana la momentul publicarii acestui material.In schimb, surse din cadrul CFR Calatori au declarat pentruca trenurile sunt curatate inainte de fiecare plecare in cursa. Cu atat mai mult acum, ca e epidemie! Si-atunci, trenul dintre Cluj si Huedin de ce a plecat atat de murdar? Sursele noastre n-au putut explica.Aceleasi surse au spus, insa, ca e posibil sa apara anumite abateri, din cauza ca de curatenia din vagoane nu s-ar ocupa direct angajatii CFR Calatori, ci o serie de societati private, contractate special de compania de cai ferate pentru salubrizarea locomotivelor si vagoanelor.Ce-i drept, CFR Calatori chiar a contractat pe bani grei societati care sa curete vagoanele. Spre exemplu, in octombrie 2019, in urma atribuiri in valoare de multe milioane de lei, CFR Calatori a selectat 4 firme pentru curatenie.Una dintre ele este Artcip Constim SRL, detinuta de omul de afaceri Ciprian Florin Varvarescu. Aceasta ar urma sa salubrizeze vagoane care ajung in departamentul de revizie de la Timisoara pentru urmatorii 2 ani, contra sumei de 3.867.800 lei.Aceeasi societate a fost contractata si pentru a curata trenuri care ajung in departamentul de revizie de la Simeria, in urmatoarele 18 luni, pentru suma de 1.889.940 lei.De curatenia unor vagoane de calatori care ajung in reviziile de la Iasi, Buzau si Marasesti urma sa se ocupe societatea Ghenuta SRL, detinuta de omul de afaceri Stefan Ciolpan.Iar societatea Astru Grup SRL din Braila, societatea detinuta de Stelian si Cristina Dumitrescu, a fost contractata de CFR Calatori pentru a face curatenie pentru 18 luni, in vagoane care vin la revizia din Galati, contra sumei de 2.257.959.Care este, insa, firma care se ocupa de curatenia trenurilor care circula intre Cluj si Huedin? E greu de spus. Asa ca am cerut informatii, in scris, de la CFR Calatori si vom reveni cu detalii, pe masura ce institutia ne va raspunde.Potrivit caietului de sarcini in baza caruia societatile au castigat licitatia din 2019 si au ajuns sa semneze contracte cu CFR Calatori, curatenia din vagoane ar trebui sa fie exemplara.Mai exact, in documentatie se mentioneaza ca exista chiar mai multe tipuri de curatenie, intr-un vagon de calatori. Cea mai riguroasa ar fi - din intelegerea noastra - una numita "radicala". Aceasta se face de cel mult doua ori pe luna.Dar, in afara ei, ar trebui sa se faca si salubrizari numite "normale", la care se recurge dupa ce trenul a parcurs, spre exemplu, un drum mai lung de 400 de kilometri intre gara de plecare si cea de destinatie.In cazul in care nici acesta salubrizare nu se face, din varii motive, ar trebui sa se execute macar unele numite "curente" sau "intermediare". Iar acestea nu inseamna doar ca o persoana culege gunoaiele din vagoane si imprastie praful cu o matura! Nici pe departe!Dimpotriva, fiecare tip de salubrizare - descris amanuntit in caietul de sarcini - presupune, printre altele, curatarea atenta a scaunului si podelelor vagonului. Pentru mai multe detalii, puteti citi integral caietul de sarcini, prin care CFR Calatori a impus standardele (nerespectate decat in cazuri rare - n.red.) de curatenie in vagoane.Or, in cazul nostru, al trenului dintre Cluj-Napoca si Huedin, nici vorba n-a fost despre asa ceva!Intrebarea este: in general, isi fac societatile de curatenie treaba pentru care le-a contractat CFR SA, macar acum, in timp de epidemie? Judecand dupa starea vagonului din trenul Cluj - Huedin, unele nu si-o fac nici macar pe jumatate!Marea problema este ca, in contextul epidemiei de Covid-19, iresponsabilitatea unei singure societati de curatenie poate avea consecinte imprevizibile, favorizand raspandirea bolii si punand in pericol cine-stie-cate vieti omenesti!Sursele din cadrul CFR Calatori consultate de Ziare.com au sustinut, insa, ca - desi abateri cauzate de societatile private pot aparea - acestea nu sunt o regula. Si ca, in general, societatile de curatenie isi fac treaba, de teama controalelor CFR Calatori si a sanctiunilor care pot fi aplicate.Dar daca asa stau lucrurile, de ce multe dintre trenurile CFR Calatori sunt, de obicei, atat de murdare?