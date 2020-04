In Marea Britanie, doar 1% din elevi participa la ore online. Diferentele dintre copii vor fi uriase dupa pandemie

LIVE

Inspectorul sef Amanda Spielman a fost cea care si-a exprimat recent ingrijorarea cu privire la faptul ca elevii din medii devaforizate, care oricum erau slab motivati la clasa, vor avea cel mai mult de pierdut stand acasa, in perioada pandemiei, potrivit The Independent. De unde vine aceasta ingrijorare? Ei bine, Departamentul pentru Educatie (DfE) din Regatul Unit a constatat ca, din numarul total de elevi britanici, doar 1% participa de acasa la lectii online, pe durata pandemiei.E o problema pentru toti. Dar mai cu seama pentru cei defavorizati si care deja aveau probleme scolare. Din totalul acestora, doar 5% participa la lectiile online pe care le tin putinii profesori care lucreaza zilnic, pentru a tine in functiune sistemul de educatie de pe insula.In acest context, Spielman a apreciat ca "distantele dintre elevii defavorizati si slab motivati (si ceialalti, cu rezultate scolare bune - n.red.) vor creste, in aceasta perioada de izolare".Cu toate astea, inspectorul sef s-a aratat optimist cu privire la faptul ca, de regula, cei mici recupereaza repede. Asa ca isi vor reveni usor chiar si cei defavorizati, atata vreme cat izolarea lor nu va dura foarte mult si vor reusi sa se intoarce in curand la clase.Cand s-ar putea intampla asta nu stim, din cauza ca premierul Boris Johnson a anuntat ca inca nu s-au luat decizii in acest sens.Pana la reluarea activitatii scolare, autoritatile britanice incearca sa-i identifice pe elevii aflati in cele mai dificile situatii si care au nevoie cel mai mult de sprijin, in perioada imediat urmatoare.Potrivit DfE, pentru masuri de sprijin a acestora, guvernul britanic a alocat 12 milioane de lire sterline. Evident, masurile de sprijin vor fi diverse, pentru a acoperi nevoile punctuale.Spre exemplu, seful departamentului de educatie Gavin Williamson a promis ca elevii defavorizati vor primi laptopuri si tablete, pentru a putea participa la lectiile online si pentru a tine pasul cu colegii lor.La randul lor, profesorii se tem ca aceasta situatie ii va costa si pe ei. Motivul: lectiile online s-ar putea sa nu suplineasca intru totul experientele de la clasa. Asa ca s-ar putea ca elevii sa nu invete la fel de bine. Si, in context, dascalii considera ca ei insisi ar putea fi sanctionati, la inspectiile viitoare, pentru rezultate slabe obtinute in lucrul cu invataceii.In context, Amanda Spielman a spus ca e perfect constienta ca nu exista programa pentru scoala online si ca - oricat de bine s-ar descurca dascalii - elevii tot vor avea de pierdut.Asa ca scolile nu vor fi evaluate in functie de performantele din timpul pandemiei. Si e posibil ca in acest an sa nu se mai organizeze inspectii.