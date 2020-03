In Mures, painea se mai vinde doar ambalata, iar vanzatorii nu mai pun mana pe bani

Ziare.

Potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (SCJU) Mures, transmisa luni, in situatia in care magazinele nu pot ambala produsele vor fi nevoite sa suplimenteze personalul care serveste la raft, astfel incat manipularea produselor si incasarea banilor sa se realizeze de persoane diferite, echipate corespunzator."Avand in vedere situatia existenta la nivel national si necesitatea instituirii unor masuri pentru prevenirea infectiilor cu noul coronavirus, toate magazinele de pe raza judetului Mures, care comercializeaza produse de panificatie, vor lua masuri pentru preambalarea acestora.Acolo unde nu este posibil se va suplimenta personalul care serveste de la raft, astfel incat manipularea produselor si incasarea banilor sa se realizeze de persoane diferite, echipate corespunzator. Lazile pentru transportul produselor de panificatie vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare", se arata in hotarare.De asemenea, CJSU Mures a stabilit ca reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor vor urmari punerea in aplicare a dispozitiilor hotararii.