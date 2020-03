In plina epidemie de coronavirus, sefa DSP Timis a fost demisa

Ziare.

com

Locul ei a fost luat interimar de Luciana Mariana Radulescu, fost director executiv al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Timis.Totusi, Cornelia Malac ramane momentan in institutie, pe postul de director economic.Demiterea Corneliei Malac vine dupa ce aceasta, in timpul unei conferinte de presa, imediat dupa ce a fost confirmat primul caz de coronavirus in Timisoara, nu a reusit sa spuna cateva cuvinte, intampinand grave probleme de exprimare.Cele doua decizii, cea de demitere si cea de numire, urmeaza sa soseasca la sediul DSP Timis.In judetul Timis au fost depistate cinci cazuri de coronavirus, de la declansarea crizei in Romania si pana in prezent. Toate aceste cazuri au fost vindecate.