In plina pandemie, bolnavii de cancer stau in zapada la cozi sa-si primeasca tratamentul: "Ce face statul roman se numeste crima colectiva" (Video)

Ziare.

com

Astfel, luni dimineata, cand riscurilor pandemiei de coronavirus s-au adaugat si cele cauzate de conditiile meteorologice, zeci de bolnavi de cancer stateau in cozi interminabile in fata Institutului Oncologic din Cluj-Napoca, pentru a primi tratamentul de care depinde viata lor."Cozi de zeci de metri, in frig si ninsoare, la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, azi dimineata, de la ora 7! Pacientii cu cancer stau cu orele de dimineata la cozi infernale, in frig, pentru a primi tratamentul de care depinde supravietuirea lor. In plina criza Covid 19 acesti bolnavi sunt cei mai expusi infectarii.Nu poate fi vorba de distantare sociala aici, nu se respecta cei 1,5 metri intre bolnavi. Jandarmii sunt uluiti de suferinta oamenilor si nu sunt capabili sa ia masuri. Ce face statul roman acum cu acesti bolnavi se numeste, crima colectiva.Am urlat zile in sir la Guvern sa permita emiterea retetelor online pentru pacientii cu cancer, sa desfiinteze temporar mizeria numita card de sanatate, sa valideze consultatii telefonice si servicii de telemedicina. Ori nu le pasa, ori sunt incompetenti sau mai degraba ambele. Imaginile acestea mi-au sfasiat inima", a scris Ungureanu, pe Facebook.El arata ce solutii ar putea fi adoptate pentru ca o astfel de situatie sa nu se repete."Solutii pentru evitarea acestor aglomerari si umilirea pacientilor sunt, le-am propus Casei de Asigurari de Sanatate inca de acum 7 zile, le reiau: eliberarea de catre casele de asigurari a documentelor pentru pacientii oncologici in format electronic (adeverinte, de asigurat, etc), eliberarea online a retetelor pentru terapiile orale care nu necesita examinari (imagistice, laborator, etc) de evaluarea a raspunsului la tratament, fara Cardul de sanatate (prin verificarea, calitatii de asigurat in PIAS) sau pe baza adeverintei de asigurat in situatiile cand PIAS nu functioneaza.Acest tip de serviciu trebuie insotit de documentarea unei discutii cu pacientul,telefonic sau pe Skype, FaceTime, etc, din care sa reiasa ca pacientul poate continua tratamentul!", mai scrie deputatul, care a postat si imagini cu cozile de zeci de metri.