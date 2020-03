In plina pandemie si cu granitele tarii inchise, sute de australieni s-au strans pe plaja

LIVE

Cu peste 5,2 milioane de locuitori, Sydney este cel mai mare oras din Australia. Iar Bondi Beach este cea mai faimoasa plaja din Sydney si este aproape mereu aglomerata.Lucrurile ar fi trebuit, insa, sa se schimbe odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus. O vreme, oamenii chiar au stat in case. Dar cand au vazut vremea frumoasa de afara, la mijlocul acestei saptamani, sute de oameni au iesit la plaja, a transmis DailyMail. Asta, in conditiile in care premierul Scott Morrison a anuntat inca de marti ca vineri, pe 20 martie, Australia isi va inchide granita pentru cei care nu au rezidenta in tara, in incercarea de a impiedica raspandirea coronaviruslui.Totodata, in Australia s-a interzis organizarea in interior a evenimentelor cu peste 100 de participanti. In paralel, in exterior sunt interzise evenimentele cu peste 500 de participanti.Tot la inceputul acestei saptamani, Morrison le-a transmis australienilor sa renunte sa mai goleasca magazine de marfuri . Pe de o parte pentru ca nu le foloseste la nimic, iar pe de alta parte pentru ca nu asa ar trebui sa se conporte australienii, in fata unei crize.