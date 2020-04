In plina pandemie, un barbat revenit in tara din Belgia si-a strans vecinii in curte sa faca pomana

Ziare.

Astfel, omul a strans la un loc mai multi oameni carora le-a dat de mancare, justificand ca a vrut sa faca o fapta buna pentru ca vecinii sai sunt saraci. In total, el a dat pomana catre 20 de persoane, dar unora dintre acestea le-a dus alimentele acasa."Eu am vrut sa fac un bine. Sunt oameni mai saraci decat mine, care nu au nimic de Pasti. M-am gandit ca, daca fac o masa pentru ei, se vor bucura. Stiam ca acum, cu coronavirusul, trebuie sa stam la distanta si i-am pus asa", a spus barbatul, citat de Vremea Noua. Barbatul a precizat ca nu a avut bani pentru manusi si masti, dar a respectat distanta la care i-a asezat pe oameni in curte."Nu stiu daca Politia o sa ma amendeze. Eu am vrut doar sa fac o fapta buna, in Saptamana Mare. Masti de protectie si manusi nu am avut, ca sunt scumpe si nu am avut bani sa le iau, dar am respectat distanta dintre ei", s-a justificat huseanul.Mai mult, el a postat pe pe Facebook imaginile, care au fost apreciate de o parte dintre prietenii lui.