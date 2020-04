In Polonia, oamenii se spovedesc din masini ca la drive-in (Foto)

Priest takes 'drive-in' confessions as coronavirus spreads in Poland https://t.co/PMl8c1BW49 pic.twitter.com/LncQEw9TJX - Ottawa Sun (@ottawasuncom) April 8, 2020

"Asta nu schimba nimic, pentru ca marturisirea pacatelor nu este un loc, este un sacrament", explica Marcin, de 44 ani, angajat al clubului sportiv Legia Varsovia, noteaza AFP."Mi s-a intamplat deja in numeroase randuri sa-mi marturisesc pacatele in diverse locuri, in picioare, mergand, sau in genunchi, intr-un confesional", adauga el.Mai multe masini asteapta cu rabdare la coada pentru a ajunge langa automobilul preotului, in fata imensului Templu al Providentei Divine, aflat in sudul Varsoviei, insa unii credinciosi vin si pe jos, multi dintre ei purtand masti de protectie. "Confesiune in parcare", ii anunta un afis pe cei care inca nu au aflat acest lucru."Este straniu, ma simt ciudat", recunoaste Karolina, o contabila de circa 40 de ani. "Insa pentru siguranta si pentru a ne putea marturisi pacatele cu senitatate cred ca este bine", adauga ea.Confesionalele "drive-in" au fost lansate saptamana trecuta si in alte orase din Polonia, preotii inspirandu-se din exemplul confratilor lor americani.In contextul pandemiei actuale, Episcopia a reamintit ca nu este valabila confesiunea prin telefon sau pe internet, dar a precizat ca aceasta este permisa si in alte locuri in afara de biserica si confesional.Citeste si Bisericile se adapteaza in lupta cu COVID-19: Credinciosii participa la slujbe din masina (Foto)