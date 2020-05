In Suceava au murit in luna aprilie cu 30% mai multi oameni decat media ultimilor ani

Ziare.

com

Jurnalistii de la Recorder au obtinut statisticile oficiale a numarului total de morti (indiferent de cauza) in luna aprilie din 8 judete. Datele arata cum a evoluat mortalitatea in aceste judete in luna aprilie.Datele colectate sunt din judetele Suceava, Arad, Hunedoara, Mures unde au fost cele mai multe cazuri de COVID 19 si din judetele Dolj, Giurgiu, Buzau, Harghita unde numarul de imbolnaviri cu noul coronavirus a fost mai mic.Graficele rezultate din aceasta comparatie demonteaza teoria ca cei care sunt declarati ca morti de COVID mor din cauza afectiunilor preexistente.De exemplu "numarul total al mortilor din judetul Suceava, in luna aprilie 2020, este cu peste 30% mai mare decat media ultimilor patru ani, asta inseamna ca in luna aprilie au murit cu peste 200 de persoane mai mult decat media ultimilor patru ani".Judetul Suceava a fost principalul focar de COVID 19 din Romania, cu 3.165 de cazuri de imbolnaviti. Investigatia Recorder.ro arata ca de la inceputul epidemiei de COVID 19 in judetul Suceava au murit 108 persoane.Cresteri considerabile s-au inregistrat si in Arad, Hunedoara si Mures.Si in timp ce in aceste judete s-a inregistrat cea mai mare mortalitate din luna aprilie a ultimilor cinci ani, in judetele foarte putin afectate de COVID numarul deceselor respecta media anilor anteriori.In judetul Giurgiu de exemplu s-a respectat media anilor anteriori, adica undeva in jurul a 350 de decese in luna aprilie. In aprilie 2020 au murit 358 de decese, dintre care 3 decese au fost din cauza COVID 19.In judetul Harghita in luna aprilie 2020 au murit 318 persoane. In acest judet nicio persoana nu a murit din cauza COVID 19.Ce are anul 2020 particular fata de alti ani din punct de vedere al populatiei? Faptul ca au fost foarte multi romani din Europa care s-au intors acasa din cauza epidemiei de COVID 19. Un sondaj Sociopol arata ca peste 800.000 de mii de oameni s-au intors in lunile februarie si martie. Cresterea numarului persoanelor decedate poate fi explicate si de prezenta in numar mare a romanilor din afara granitelor.