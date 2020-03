In Timis vor fi cinci spitale de COVID-19, inclusiv o maternitate: Stocul de materiale nu e la toate suficient

Ziare.

Cele cinci spitale-suport din Timis sunt: Spitalul CFR Timisoara, Spitalul Municipal Timisoara, Spitalul Municipal din Lugoj, Maternitatea Bega si Spitalul Judetean pentru cazurile grave. Acestea vin sa sprijine Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara care deja trateaza bolnavi infectati cu coronavirus.Maternitatea Bega apartine de Spitalul Judetean, iar seful acesteia, medicul Marius Craina, spune ca s-au facut deja pregatirile necesare."Impreuna cu colectivul sectiilor din Maternitatea Bega am intocmit graficele de lucru pe urmatoarele trei saptamani, am desfasurat pregatirea personalului pentru Zona Rosie, adica exercitii privind imbracarea cu echipamentele specifice si dezbracarea, stabilirea tuturor circuitelor in noua situatie si continuam cu aprovizionarea cu materiale speciale. Toata activitatea curenta este oprita, azi si maine vom externa toate pacientele si vom desfasura doar activitate specifica Covid. Toate pacientele care nu pot fi externate vor fi transferate la cealalta maternitate din oras, la Maternitatea Odobescu", a declarat medicul Marius Craina.Si la Spitalul Judetean din Timisoara s-au luat masuri, inca din luna decembrie a anului trecut, cand au aparut primele cazuri de coronavirus in China."Noi am facut Planul Alb, suntem pregatiti. Noi, ca Spital Judetean, am inceput sa luam o serie de masuri inca din luna decembrie. Acum, ca am fost desemnat spital-suport, am luat decizii mai multe pentru a ne proteja personalul medical si pacientii care vin, pentru a le putea acorda ingrijiri tuturor. Avem foarte multi specialisti de mare anvergura in spital care au contribuit masiv la efortul de a securiza personalul.La UPU se intra separat, la intrare exista un cort mare, in care pacientii sunt triati. Camera de primiri urgente a fost impartita in doua, pentru ca cele doua incaperi sa nu mai comunice. Exista intrare si iesire separata. Temerea principala este raspandirea comunitara. Am redus activitatea, pentru ca medicii sa nu se intalneasca toti", a declarat Raul Patrascu, managerul Spitalului Judetean Timisoara.Spitalul Municipal Timisoara va pune la dispozitie 50 de paturi cu dispozitive cu oxigen."Noi putem pune la dispozitie Clinica de Dermato-Venerice, respectiv 50 de paturi, cu oxigen la fiecare pat, pentru pacientii infectati, cazurile usoare si medii. Punem la dispozitie spatiu pentru cele doua aparate RT-PCR, pentru testare, la noi se pot efectua pana la 250 de probe pe zi. La Ginecologie am stabilit un spatiu unde se pot interna cazuri de urgenta, maxim doua saloane cu cate doua paturi.La UPU am instalat un cort de pre-triaj, incercam sa mai aducem si niste containere pentru izolare, sa cream circuite separate pentru urgentele chirurgicale. Ajutam si Spitalul din Lugoj cu echipamente de care au nevoie, cel putin doua ventilatoare de la noi le putem da", a declarat medicul Olimpia Oprea, manager al Spitalului Municipal Timisoara.La Spitalul CFR Timisoara, care se confrunta cu demisii, se intregeste echipa medicala, dupa ce zece asistente si trei infirmiere au decis sa plece. Spitalul are necesarul de materiale pentru doar o saptamana, dar asteapta alocarile de la nivel national."Personal este suficient pentru a asigura actul medical necesar, in ceea ce priveste necesarul, am trimis situatia. Avem asigurat prin intermediul donatiilor toate materialele necesare, sunt suficiente, dar pentru o saptamana, asteptam sa vina cele centralizate la nivel national. Cat despre cei care au demisionat, eroii in halat alb, cum sunt numiti, este important sa inteleaga gravitatea situatiei si ca sunt singurii care pot ajuta cetatenii sa depaseasca aceasta situatie.Fiecare avem batrani, copii, dar acestea nu sunt motive... o parte din demisii au fost motivate medical, altele nu au fost motivate. Am formulat adrese la Ministerul Transporturilor, care a raspuns pozitiv in vederea angajarii de personal in echilibru, dupa cele ce s-au intamplat. Vom analiza necesarul de personal, mai ales ca si DSP a aratat disponibilitate sa ajute.In acest moment la Spitalul CFR avem pacientii care au fost transferati de la Spitalul de Boli Infectioase, conform Planului Alb, in momentul in care Spitalul de Boli Infectioase are ocupat 70% din capacitate, vom redirectiona pacientii spre alte spitale", a declarat Ciprian Olaru, managerul Spitalului CFR din Timisoara.Spitalul din Lugoj are materialele necesare pentru doua saptamani, dar lipsesc mastile speciale."In momentul acesta, in afara de mastile speciale care pur si simplu nu se mai gasesc, mai avem materiale in conditii normale. Stam bine, cam doua saptamani. Daca explodeaza numarul cazurilor, atunci se reduce timpul acesta estimat de doua saptamani. Cat priveste personalul, unii sunt in izolare, este vorba de tot personalul de la Sectia ATI, dar sunt negatvi si conform noii ordonante se intorc la serviciu, si la Pneumologie avem ancheta epidemiologica in desfasurare.Unii si-au dat demisia, dar nu sunt multi. La inceputul saptamanii aveam aproximativ 30 de pacienti internati in spital, acum sunt cam 15, avem cazurile non-Covid trimise de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara", a declarat Erwin Floroni, managerul Spitalului Municipal Lugoj.