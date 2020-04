Inca 10 persoane au murit de COVID-19 in Romania. Bilantul negru ajunge la 372 de decese

LIVE

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, este vorba despre cazuri din Maramures, Timisoara, Hunedoara, Brasov si Vrancea.- Barbat, 61 ani, din judetul Maramures. Prezentat in 31 martie la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, trimis in aceeasi zi pentru consult la Spitalul de Boli infectioase Baia Mare, de unde a fost trimis la Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare, unde a fost internat in Sectia ATI. Transferat pe 03.04.2020 la Spitalul de Pneumologie Cluj-Napoca, apoi pe data de 08.04.2020 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Sectia ATI, unde a fost intubat. Probe recoltate pe 31.03.2020, confirmat pe 02.04.2020. Data deces: 13.04.2020. Conditii medicale pre-existente: afectare neurologica.- Femeie, 74 ani, din judetul Timis. Data internarii: 08.04.2020, la Spitalul Orasenesc Deta, apoi transferata pe 09.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Timisoara-sectia ATI, unde a fost intubata. Probe recoltate pe 08.04.2020, confirmata pe 09.04.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Timisoara. Data deces: 14.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip I.- Barbat, 92 ani, din judetul Hunedoara. Provine din Caminul de batrani din Orastie. Internat in Spitalul Municipal Orastie pe data de 13.04.2020, din cauza unei fracturi. Transferat pe 14.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgenta Deva-Sectia Ortopedie cu fractura de col femural si COVID-19. Probe recoltate pe 10.04.2020, confirmat pe 11.04.2020. Data deces: 15.04.2020. Fara conditii medicale pre-existente cunoscute.- Barbat, 47 ani, din judetul Hunedoara. Data debut: 28.03.2020. Data internarii: 29.03.2020 la Spitalul Municipal Hunedoara-Sectia Boli Infectioase, transferat pe Sectia ATI pe data de 30.03.2020, unde a fost intubat. Probe recoltate pe 29.03.2020, confirmat pe 02.04.2020 la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. Data deces: 14.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Recto-colita ulcero-hemoragica.- Femeie, 85 ani, din judetul Hunedoara. Data debut: 13.04.2020. Data internarii: 13.04.2020, la Spitalul Municipal Hunedoara - Sectia Pneumologie. Transferata pe 14.04.2020 la Spitalul Judetean de Urgenta Deva cu COVID-19. Pneumonie bilaterala. Probe recoltate pe 13.04.2020, confirmata pe 13.04.2020 la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. Data deces: 14.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Fibrilatie atriala.- Barbat, 76 ani, din judetul Brasov. Data internarii: 31.03.2020, la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov -Sectia Medicina interna. Transferat pe 31.03.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, apoi pe 03.04.2020 la Spitalul Judetean de Urgenta Brasov-Sectia ATI, unde a fost intubat pe 04.04.2020. Probe recoltate pe 31.03.2020, confirmat pe 31.03.2020 la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov. Data deces: 12.04.2020. Fara conditii medicale pre-existente cunoscute.- Barbat, 89 ani, din judetul Vrancea. Internat in perioada 05-11.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgenta Focsani-Sectia Cardiologie.Transferat in Spitalul Municipal Adjud pe 12.04.2020. Probe recoltate pe 12.04.2020, confirmat pe 13.04.2020. Data deces: 15.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Fibrilatie atriala, Infarct miocardic acut, Sdr.de deteriorare psiho-organic.- Barbat, 82 ani, din judetul Vrancea. Persoana institutionalizata in Centrul de Plasament pentru batrani Odobesti. Internat in perioada 11-14.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgenta Focsani-Sectia ATI, cu insuficienta respiratorie acuta. Probe recoltate pe 11.04.2020, confirmat pe 14.04.2020 in Institutul Regional de Oncologie Iasi. Data deces: 15.04.2020.- Femeie, 91 ani, din judetul Brasov. Rezidenta din anul 2013 a Caminului de batrani "Dumbrava minunata" din Brasov. Contact apropiat cu o infirmiera confirmata si depistata in cursul investigarii contactilor. Probe recoltate pe 13.04.2020, confirmata pe 13.04.2020. Data deces: 14.04.2020, in ambulanta, in drum spre Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov. Conditii medicale pre-existente: HTA. IC cronica.- Barbat, 86, ani din judetul Brasov. Prezentat pe 05.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgenta Brasov - UPU cu simptomatologie respiratorie, apoi internat in ATI pe 06.04.2020, unde a fost intubat. Probe recoltate pe 05.04.2020, confirmat pe 06.04.2020 in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov. Data deces: 11.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Fibroza pulmonara. Dementa.