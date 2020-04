Inca 10 romani au murit din cauza COVID-19. Bilantul negru ajunge la 705 decese

Ziare.

- Un barbat de 73 ani din judetul Alba. S-a internat in 28 aprilie la Spitalul municipal Blaj, sectia interne. I s-au recoltat probe in 26 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 28 aprilie si a decedat pe 30 aprilie. Comorbiditati: Insuficienta respiratorie acuta, BPOC, obezitate.- O femeie de 65 ani din judetul Vrancea. S-a internat in 31 martie la Spitalul Judetean de Urgenta Focsani, sectia chirurgie. Pe 11 aprilie a fost transferata la Spitalul Aiud, sectia COVID, iar pe 18 aprilie la sectia ATI. I s-au recoltat probe in 9 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 11 aprilie si a decedat pe 29 aprilie. Comorbiditati: Fibrilatie atriala, Proteza mitrala, BPOC ramura dreapta, Diabet Zaharat, Boala renala cronica.- O femeie de 78 de ani din Judetul Bihor. S-a internat in 5 aprilie in Spitalul Clinic Municipal Oradea, sectia COVID. I s-au recoltat probe in 5 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 6 aprilie si a decedat pe 30 aprilie. Comorbiditati: Cardiopatie ischemica, HTA- Un barbat de 88 ani din judetul Bihor. S-a internat pe 20 aprilie in Spitalul Clinic Municipal Oradea, sectia chirurgie, 10 aprilie - sectia ATI, 22 aprilie - sectia COVID. I s-au recoltat probe in 21 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 22 aprilie si a decedat pe 29 aprilie. Comorbiditati: Cardiopatie ischemica, HTA, hernie inghino-scrotala giganta, strangulata, cu ocluzie intestinala.- Un barbat de 81 ani din judetul Galati. S-a internat pe 19 aprilie in Spitalul Clinic Judetean Galati, sectia medicala, iar pe 26 aprilie a fost transferat la sectia ATI. I s-au recoltat probe in 19 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 20 aprilie si a decedat pe 29 aprilie. Comorbiditati: Boala hepatica, boala cronica neurologica, BPOC, boala cardiovasculara.- O femeie de 64 ani din judetul Suceava. S-a internat pe 9 aprilie in Spitalul Neurochirurgie IASI, sectia medicala. I s-au recoltat probe in 11 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 12 aprilie si a decedat pe 29 aprilie. Comorbiditati: HTA, insuficienta mitrala si tricuspidiana, Diabet zaharat tip II, obezitate grad II- O femeie de 80 ani din judetul Arad. S-a internat in 7 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad, sectia Boli Infectioase. I s-au recoltat probe in 7 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 8 aprilie si a decedat pe 8 aprilie. Comorbiditati: Pneumonie bilaterala. Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca SJU Arad nu a raportat decesul nici catre DSP Arad, nici catre INSP. O echipa din cadrul Serviciului de control in sanatate publica - DSP Arad a fost trimisa la SJU Arad.- O femeie de 88 ani din judetul Brasov. S-a internat pe 17 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Brasov-UPU. I s-au recoltat probe in 17 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 17 aprilie si a decedat pe 29 aprilie. Comorbiditati: Insuficienta cardiaca, insuficienta mitrala, cardiopatie ischemica, hipertensiune pulmonara, HTA, Infarct Miocardic Acut in antecedente.- O femeie de 85 de ani din judetul Galati. S-a internat in 16 aprilie la Spitalul CFR Galati. I s-au recoltat probe in 14 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 15 aprilie si a decedat pe 30 aprilie. Comorbiditati: Dementa, Parkinson.- O femeie de 90 ani din judetul Iasi. S-a internat in 25 aprilie la SCBI Iasi. I s-au recoltat probe in 25 aprilie, a primit rezultat pozitiv in 25 aprilie si a decedat pe 30 aprilie. Comorbiditati: Rectoragii, anemie severa, trombembolism pulmonar, dementa senila, HTA, insuficienta cardiaca.