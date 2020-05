Inca 11 decese de COVID-19 in Romania, inclusiv un barbat de 37 de ani

Ziare.

com

In acest fel, numarul total al mortilor de COVID-19 in Romania ajunge la 972.Este vorba despre 7 femei si 4 barbati, din Iasi, Bihor, Timis, Ialomita, Bacau, Suceava, Vrancea, Brasov si Bucuresti.Pana acum, in Romania, 15.588 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 7.245 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 255 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.Intre timp, cu 5 zile inainte de incheierea starii de urgenta, autoritatile pregatesc normele de relaxare, care azi au intrat in sedinta de guvern pentru adoptarea sub forma unui proiect de lege.La nivel global a fost depasit pragul de 4,1 milioane de imbolnaviri, iar peste 280.000 de oameni au murit.- o femeie de 89 ani, din judetul Iasi, in cazul careia s-a confirmat COVID-19 pe 4 mai si care a murit pe 10 mai. Ea suferea de hipertensiune arteriala, boala renala cronica.- o femeie de 60 ani, din judetul Bihor. Rezultatul pozitiv a venit pe 7 mai si a murit pe 10 mai. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II dezechilibrat, obezitate morbida.- o femeie de 72 ani, din judetul Timis, in cazul careia s-a confirmat boala pe 2 mai si a murit pe 10 mai. Comorbiditati: Hipertensiune arteriala grd. III, insuficienta cardiaca NYHA II/III, stenoza artera carotida interna dreapta, DZ tip II dezechilibrat non-insulinodependent poliartrita reumatoida.- un barbat de 49 de ani din judetul Ialomita. Pacientul a fost confirmat cu coronavirus in 21 aprilie si a murit pe 10 mai. El suferea de obezitate.- o femeie de 73 de ani din Bacau, confirmata cu COVID-19 in data de 5 mai. Pacienta a murit pe 11 mai. Comorbiditati: ciroza hepatica decompensate, insuficienta hepatica cronica, hipersplenism, varice esofagiene, encefalopatie hepatica.- o femeie de 96 de ani din Suceava, confirmata cu boala in 30 aprilie. Femeia a murit pe 10 mai. Ea suferea de bronsita cronica si tulburare psihotica.- un barbat de 37 de ani din Brasov, diagnosticat in data de 11 aprilie. Pacientul a decedat pe 9 mai. Comorbiditati: sepsis, paraplegie flasca nespecifica, pleurezie, escare de decubit.- o femeie de 72 de ani din judetul Vrancea, care a testat pozitiv pentru coronavirus in data de 27 aprilie. Pacienta a murit pe 10 mai. Comorbiditati: edem pulmonar acut, hipertensiune arteriala, insuficienta mitrala, diabet zaharat tip II, arteriopatie obliteranta member inferioare.- un barbat de 77 de ani din Bucuresti, confirmat cu coronavirus in 21 aprilie. Pacientul a murit pe 10 mai. Comorbiditati: bronhopneumonie COVID-19, diabet zaharat tip II.- o femeie de 82 de ani din Vrancea, confirmata pe 10 mai cu COVID-19, zi in care a si decedat. Suferea de boala cardiovasculara IVS cl II, pleurezie dreapta, ascita, diabet zaharat tip II, sindrom diareic.- un barbat de 82 de ani din Bucuresti, confirmat pe 3 mai cu coronavirus. Pacientul a murit in 10 mai. El avea ciroza hepatica decompensata.