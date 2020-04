Inca 11 romani au murit de COVID-19. Bilantul total a ajuns la 411 decese

Ziare.

com

Este vorba despre 7 barbati si 4 femei din Suceava, Constanta, Arges, Bucuresti, Galati si Vrancea.- un barbat, de 77 ani din judetul Vrancea, care s-a internat in Spitalul Municipal de Urgenta Adjud - Boli Infectioase pe 14 aprilie. I s-au recoltat probe pe 14 aprilie si a fost confirmat pe 16 aprilie. El a murit pe 15 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, Diabet zaharat, Boala pulmonara cronica.- o femeie de 84 ani din judetul Vrancea. Ea a fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Focsani-Chirurgie in data de 23 martie pentru escare neglijate. Femeiea este contact cu caz confirmat. Ea a fost transferata in Spital Adjud in 11 aprilie cu suspiciunea de Pneumonie acuta interstitiala cu COVID-19. Pe 11 aprilie i s-au recoltat probe si pe 13 aprilie s-a confirmat. Femeia a murit pe 17 aprilie. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, HTA, Boala cronica neurologica, Boala pulmonara cronica.- un barbat de 74 ani din judetul Arges, internat in Spitalul Municipal de Urgenta Campulung pe 10 aprilie. I s-au recoltat probe pe 11 aprilie si s-a confirmat virusul pe 13 aprilie. Acesta a murit pe 17 aprilie. Comorbiditati: Hepatita cronica toxica metabolica, Etilism cronic.- o femeie de 46 ani din judetul Galati. Venita din Anglia in 13 aprilie, se interneaza in aceeasi zi in Spitalul Judetean de Urgenta Galati (ATI - intubata). Rezultat pozitiv a venit pe 13 aprilie, iar pe 17 aprilie ea a murit. Comorbiditati: Diabet zaharat, obezitate, Hipertensiunea arteriala, boala hepatica cronica.- o femeie, 80 ani din judetul Galati, care a fost pacienta in azilul de batrani- Galati. Rezultat pozitiv a venit pe 8 aprilie si a fost internata in Spitalul Judetean de Urgenta Galati pe 10 aprilie. Ea a murit pe 16 aprilie. Comorbiditati: Diabet zaharat, polineuropatie diabetica, BPOC, nefropatie diabetica.- un barbat de 61 ani din judetul Suceava, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 4 aprilie (internare anterioara la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava in sectia de gastroenetrologie in perioada 10-17 martie). Pe 11 aprilie a venit rezutatul pozitiv, iar pe 15 aprilie a murit. Comorbiditati: ciroza hepatica decompensata- o femeie de 83 ani din judetul Suceava, internata in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 10 aprilie. A fost contact cu fiica sa confirmata pozitiv din 3 aprilie. Rezultatul pozitiv a fost primit pe 11 aprilie si a murit pe 15 aprilie. Comorbiditati: artroza invalidanta, Hipertensiunea arteriala.- un barbat, de 94 ani din Bucuresti, pacient Clinica Dializa. Rezultatul pozitiv a venit pe 27 martie si a fost internat in Spitalul Colentina in 30 martie si transferat in ATI in 16 aprilie, cand a si murit. Comorbiditati: boala cronica renala stadiul V, Hipertensiunea arteriala stadiul III, boala cardica ischemica, insuficienta cardiaca congestiva stadiul IV, nefropatie, arteriopatie obliteranta membre inferioare.- un barbat de 58 ani din judetul Arges, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti in data de 14 aprilie, transferat in data de 16 aprilie in ATI - Spitalul Orasenesc Mioveni. A fost confirmat in data de 16 aprilie si a murit pe 17 aprilie. Comorbiditati: cardiomiopatie dilatativa, insuficienta cardiaca stadiul IV, fibrilatie atriala, hipertensiune pulmonara cronica, pneumoperitoneu, abdomen acut chirurgical.- un barbat de 83 ani din judetul Constanta, internat in Spitalul Judetean Constanta in data de 23 martie, transferat la Spitalul Boli Infectioase Constanta in 11 aprilie. Rezultat pozitiv a venit pe 11 aprilie, iar pe 16 aprilie a murit. Comorbiditati: HTA, boala cardiovasculara, ciroza hepatica, sechele TBC.- un barbat de 58 ani din judetul Suceava, internat in ATI - Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 14 aprilie, cu rezultat pozitiv pe 15 aprilie si a murit pe 16 aprilie. Fara antecedente personale patologice cunoscute.Vineri la amiaza Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca am trecut de 8.000 de cazuri de coronavirus. Mai exact, bilantul total a ajuns la 8.067 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19 in tara noastra. A.G.