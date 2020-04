Inca 12 decese de coronavirus anuntate in Romania. Unii au murit de mai bine de o saptamana

LIVE

Astfel, bilantul oficial al mortilor ajunge la 675.Cele 12 victime sunt din Arad, Bucuresti, Galati, Mehedinti si Suceava.- un barbat, de 47 de ani din judetul Suceava, internat pe 21 aprilie, in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava. S-au recoltat probe pe 21 aprilie si prezenta virusului a fost confirmata in aceeasi zi. Barbatul a murit pe 27 aprilie. Conditii medicale pre-existente: etilism cronic, atrofie corticala, crize comitiale.- un barbat, de 58 de ani din judetul Suceava, care a murit pe 21 aprilie la domiciliu si caruia i s-au recoltat fragmente necroptice pe 22 aprilie. Pe 27 aprilie a fost confirmata prezenta virusului. Conditii medicale pre-existente: HTA, Diabet zaharat tip II neglijat. A urmat tratament la domiciliu la recomandarea medicului de familie din 15 aprilie, dar a refuzat internarea.- un barbat, de 53 de ani din judetul Suceava, care a murit pe 22 aprilie acasa, iar pe 23 i s-au recoltat probe (fragmente necroptice). Pe 27 aprilie a fost primit rezultatul pozitiv de la INCDMM Cantacuzino. Nu se cunosc conditii medicale pre-existente.- o femeie, de 90 ani din judetul Suceava, careia i s-au recoltat probe pe 10 aprilie si a fost primit rezultatul pe 12 aprilie. Ea a murit pe 27 aprilie. Pacienta a fost diagnosticata pe data de 5 aprilie cu ulcer gastric perforat, hemoperitoneu, hemoragie digestiva superioara si anemie severa; a fost internata pe 06 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava - Sectia ATI, apoi transferata la Spitalul Municipal Radauti pe data de 17 aprilie.- un barbat, de 63 ani din judetul Suceava. Au fost recoltate probe pe 23 aprilie si pe 28 aprilie s-a primit rezultatul pozitiv. A murit pe 22 aprilie.Posibila legatura epidemiologica cu fiul intors in urma cu circa o luna din Anglia (asimptomatic). Conditii medicale pre-existente: Etilism cronic.- o femeie, de 63 ani din judetul Mehedinti, care a fost internata pe 25 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin-Sectia Oncologie cu diagnostic la internare: Diabet zaharat dezechilibrat. Pe 27 aprilie au fost recolatate probe si in aceeasi zi a fost confirmata prezenta virusului. Tot pe 27 aprilie femeia a murit. Conditii medicale pre-existente: Boala renala cronica. Diabet zaharat tip II. HTA gr.II- un barbat, de 71 de ani din judetul Galati, in cazul caruia debutul a aparut pe 15 aprilie. Pe 23 aprilie a fost internat la Spitalul CFR Galati (spital de suport) si pe 27 aprilie a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Galati-Sectia ATI. Au fost recoltate probe pe 15 aprilie si confirmata prezenta virusului pe 22 aprilie la Medlife. El a murit pe 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Epilepsie. Fibrilatie atriala cu AV rapida. AVC. Sdr.de deshidratare. Insufienta renala acuta. Disfunctie hepatica.Provine din focarul de la Caminul de batrani "Sfantu Ilie" din Galati.- o femeie, de 86 de ani, din Bucuresti. Aceasta a fost internata pe 26 aprilie la Spitalul Clinic Colentina (spital de suport). Pe 22 aprilie au fost recoltate probe si pe 23 aprilie confirmata prezenta virusului la INCDMM Cantacuzino. Femeia a murit pe 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Dementa mixta. Boala cardiaca ischemica. Fibrilatie atriala. Ulceratie de decubit in zona sacrala.Provine din Caminul de batrani "Butterfly Solutions" din Bucuresti.- un barbat, de 59 de ani, din Bucuresti. El a fost internat pe 7 aprilie la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti; transferat pe 24 aprilie la Spitalul Clinic Colentina (spital de suport). Pe 23 aprilie au fost recoltate probe si pe 24 a fost primita confirmarea de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Barbatul a murit pe 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Neoplasm colon. Neoplasm pancreas. Metastaze pulmonare si hepatice. Ascita para-neoplazica. Diabet zaharat tip II insulino-necesitant. HTA. Tromboza de vena porta. Infectie cu Clostridium.- o femeie, de 76 ani din Bucuresti, in cazul careia debutul bolii a avut loc pe 19 aprilie. Tot pe 19 aprilie a fost internata la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si transferata pe 20 aprilie la Spitalul Clinic Colentina (spital de suport). Pe 20 aprilie au fost recoltate probe si in aceeasi zi s-a primit rezultatul pozitiv de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Femeia a murit pe 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: Neoplasm de san drept. Radioterapie in martie 2020- o femeie, de 86 ani din Bucuresti, in cazul careia boala a debutat pe 15 aprilie. Pe 7 aprilie ea a fost internata la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si transferata pe 19 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" Bucuresti. Pe 18 aprilie s-a confirmat prezenta virusului la INBI Matei Bals si pe 28 aprilie femeia a murit. Conditii medicale pre-existente: Boala cardiovasculara. HTA. Boala renala cr. Anemie normocroma. Tulburare neuro-senzitiva majora.- o femeie, de 62 ani, din judetul Arad, care s-a internat pe 4 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Arad - Sectia Boli Infectioase, fiind transferata apoi in ATI. A murit pe 28 aprilie. Conditii medicale pre-existente: HTA gr.II. Cardiopatie ischemica cr. Boala Waldenstrom. Trombocitopenie severa.A.G.