Inca 12 decese provocate de Covid-19 in Romania - numarul total ajunge la 282

Este vorba despre:- Un barbat de 70 de ani din judetul Suceava, internat in 28.03.2020 in Spitalul Judetean Suceava, sectia nefrologie. Contact cu caz confirmat la Centrul de dializa. A fost confirmat in 06.04.2020, in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava si a decedat in 09.04.2020. Conditii medicale pre-existente: dializat, boala renala cronica grd. V, Diabet Zaharat tip II.- Un barbat de 76 de ani din municipiul Bucuresti, internat in 04.04.2020 la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, transferat in data de 05.04.2020 in sectia ATI a Spitalului Colentina. A fost confirmat in 05.04.2020 si a decedat in 10.04.2020. Conditii medicale pre-existente: inca necunoscute.- o femeie de 40 de ani din judetul Vaslui, internata in 29.03.2020 in sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, transferata in 02.04.2020 la Spitalul Municipal Barlad - spital COVID - pe sectia ATI. Confirmata pe 31.03.2020, a decedat in data de 10.04.2020. Conditii medicale pre-existente: obezitate, diabet zaharat.- un barbat de 81 de ani din judetul Iasi, internat in 08.04.2020, in Spitalul Judetean de Urgenta Iasi, sectia Medicala I, transferat in 10.04.2020 in sectia neurochirurgie ATI. Confirmat in 10.04.2020, a decedat in aceeasi zi. Conditii medicale pre-existente: Insuficienta cardiaca, anevrism de aorta ascendenta, HTA, boala renala cronica.- Un barbat de 61 de ani din judetul Hunedoara, internat in 31.03.2020, in Spitalul Municipal Orastie, confirmat in 08.04.2020. Decesul a avut loc cu doua zile inaintea confirmarii, in data de 06.04.2020. Conditii medicale pre-existente: insuficienta hepatica, hepatita etanolica.- O femeie de 74 de ani din judetul Hunedoara, internata in 27.03.2020, pe sectia Medicala a Spitalului Municipal Hunedoara, transferat pe sectia de boli infectioase in 06.04.2020. A fost confirmata in 09.04.2020, la o zi dupa ce decedase.Conditii medicale pre-existente: insuficienta renala cronica, HTA, Diabet Zaharat, cardiopatie ischemica, insuficienta aortica si mitrala.- Un barbat de 81 de ani din judetul Hunedoara, internat in 07.04.2020, in Spitalul de Boli Infectioase Hunedoara, transferat in aceeasi zi in sectia ATI.A fost confirmat in 09.04.2020, la o zi dupa ce decedase. Conditii medicale pre-existente: HTA.- un barbat de 57 de ani din judetul Galati, internat in 29.03.2020, in Spitalul de Boli Infectioase Galati, transferat in 30.03.2020 in sectia ATI. A avut contact cu persoane venite din Spania, care ulterior s-au confirmat cu COVID-19.A fost confirmat in 29.03.2020 si a decedat in 10.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Diabet Zaharat tip II, obezitate, boala cardio-vasculara, HTA std. II, spondilita anchilozanta.- un barbat de 70 de ani din judetul Arad, internat in 06.04.2020 in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, sectia Boli Infectioase Adulti. A fost confirmat in06.04.2020 si a decedat in 10.04.2020. Conditii medicale pre-existente: anemie marcata prin carenta de fier, flutter atrial, HTA- Un barbat de 51 de ani din judetul Mures, internat in 28.03.2020, in Spitalul Clinic Judetean Targu Mures, sectia Boli Infectioase, in data de 29.03.2020 este transferat in sectia ATI. Contact cu caz confirmat. A fost confirmat in 02.04.2020si a decadat in 10.04.2020. Conditii medicale pre-existente: obezitate.- un carbat de 56 de ani din judetul Neamt. In data de 05.04.2020 s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt pentru un episod de epistaxis, este internat la orele 09:40, decesul survenind in scurt timp, la orele 13:20 in aceeasi zi. A avut numeroase perioade de spitalizare succesive, posibil contact personal medico-sanitar ulterior confirmat cu COVID-19.A fost confirmat in 09.04.2020, la patru zile dupa deces. Conditii medicale pre-existente: neo bronhopulmonar std. IV cu metastaze osoase, anemie grd. IV- o femeie de 27 de ani din judetul Neamt, internata in 16.03.2020 pe sectia hematologie a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt cu afectiuni onco-hematologice. Confirmata in 29.03.2020, in data de 04.04.2020 este transferata in sectia ATI, iar decesul este inregistrat in 10.04.2020. Pe perioada internarii in sectia de hematoogie a fost ingrijita de o asistenta medicala, care a fost contact cu un pacient ulterior confirmat cu COVID-19. Conditii medicale pre-existente: sdr. mielodisplazic, pancitopenie severa.Numarul cazurilor confirmate de COVID-19 creste de la o zi la alta, depasindu-se noi recorduri. SUA este prima tara care anunta peste 500.000 de imbolnaviri si peste 2.100 de decese intr-o singura zi.Romania a inregistrat pana acum peste 5.400 de cazuri de COVID-19. 729 de bolnavi s-au vindecat, aproape 4.500 dintre cazuri sunt inca active, iar 282 de bolnavi au decedat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a estimat un varf al epidemiei cu 10-12.000 de cazuri. Dar acest numar se poate modifica, in functie de evolutia din urmatoarele doua saptamani, considerate "grele", in conditiile in care suntem in apropierea sarbatorilor pascale.La nivel mondial, exista circa 1,7 milioane de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus si mai mult de 102.000 de decese. Peste 376.000 de bolnavi s-au vindecat.SUA, Spania, Italia, Franta si Germania sunt tarile cele mai afectate, fiind urmate de China.