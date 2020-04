Inca 13 decese anuntate, cu mare intarziere. Unii pacienti au murit acum 11 zile

LIVE

Este vorba despre 9 barbati si patru femei. 9 pacienti erau din Arad, insa au murit in urma cu multe zile, chiar si cu 11 zile inainte. Aceeasi intraziere de 11 zile este si in cazul unui deces de la Suceava.Totodata, GCS anunta ca, pentru a elucida situatia infectiei cu COVID-19 in judetul Arad si raportarilor intarziate, a fost trimisa o echipa de medici epidemiologi de la Institutul National de Sanatate Publica (INSP) si Centrul regional de sanatate publica (CRSP) Timisoara la fata locului.: Este vorba despre un barbat de 63 de ani din judetul Arad. El a fost internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, la sectia de terapie intensiva, cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta.Pacientului i-au fost recoltate probe pentru coronavirus pe 27 martie, rezultatul fiind pozitiv pe 31 martie. Barbatul a murit pe 30 martie.: Este vorba despre un barbat de 74 de ani din judetul Arad, care a fost internat tot la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta.Barbatul a fost testat pentru COVID-19 pe 28 martie, iar rezultatul pozitiv a fost primit in data de 31 martie. In aceeasi zi, barbatul a murit. El suferea de hipertensiune arteriala de gradul II.: Este vorba despre un barbat de 55 de ani tot din Arad, internat la aceeasi unitate medicala, cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta si bronhopneumonie. I-au fost recoltate probe pentru coronavirus in 28 martie, rezultatul fiind pozitiv pe 31 martie. Pacientul a murit pe data de 28 martie.: Este vorba despre o femeie de 44 de ani din Arad, internata tot la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta si sindrom febril. Probe pentru COVID-19 au fost recoltate pe 29 martie, rezultatul pozitiv fiind primit pe 31 martie. La aceeasi data, femeia a murit.Als-a inregistrat tot in Arad, la un barbat de 93 de ani, internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, sectia Boli Infectioase Arad, cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta.In cazul acestui pacient, au fost recoltate probe pentru coronavirus pe 27 martie, rezultatul fiind pozitiv in data de 31 martie. In aceeasi zi, barbatul a decedat.: Este vorba despre un barbat din judetul Arad, internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, sectia Boli Infectioase Arad, cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta si bronhopneumonie.Au fost recoltate probe pentru COVID-19 pe 28 martie, rezultatul fiind pozitiv in 30 martie. Barbatul a murit pe 31 martie si suferea de boala cardiovasculara, CIC (complexe imune circulante).s-a inregistrat in cazul unei femei de 52 de ani din Arad, internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, sectia Boli Infectioase, cu diagnosticul de bronhopneumonie.Au fost recoltate probe pentru COVId-19 pe 2 aprilie, rezultatul fiind pozitiv pe 4 aprilie, zi in care pacienta a si murit. Femeia suferea de obezitate si diabet zaharat tip II si avea un infarct miocardic in antecedente.: Este vorba despre o femeie de 73 de ani din Arad, internata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, sectia Boli Infectioase. Probele pentru coronavirus au fost recoltate in 27 martie, rezultatul fiind pozitiv in 31 martie. Femeia a murit pe 5 aprilie si suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala, obezitate si avea neoplasm de colon operat in antecedente.a fost inregistrat in cazul unui barbat de 81 de ani din Sibiu, care a fost internat in 25 martie, in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, sectia Medicala. El a fost transferat la sectia de terapie intensiva pe 31 martie.Barbatul intrase in contact cu sotia sa, care este confirmata cu coronavirus.Barbatului i s-au recoltat probe pe 28 martie, fiind confirmat pozitiv in 31 martie. El a murit pe 4 aprilie. Comorbiditati: Neoplasm de prostata, hipertensiune arteriala, boala cronica neurologica.Cel de-alinregistrat a fost la Suceava. Este vorba despre un barbat de 83 de ani, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 29 martie. Pe 31 martie i s-au recoltat probe pentru COVID-19, iar rezultat pozitiv a venit pe 24 martie. Barbatul a murit pe 6 aprilie. El suferea de 6.04.2020. Comorbiditati: Complexe imune circulante (CIC), Hipertensiunea arteriala, accident vascular cerebral si dementaCel de-ala fost inregistrat tot la Suceava. Este o femeie de 50 de ani care a murit la domiciliu pe 3 aprilie. Pe 4 aprilie au fost recoltate probe, iar rezultatul pozitiv a fost primit pe 6 aprilie.Cel de-aleste tot in Suceva, un barbat de 71 de ani. Acesta a fost internat pe 20 martie la SJU Suceava - Sectia neurologie cu diagnosticul Hemoragie intracerebrala, hemiplegie, Complexe imune circulante (CIC), Diabet zaharat. Pe 25 martie i s-au recoltat probe pentru COVID-19, iar pe 30 martie a venit rezultatul pozitiv. Acesta a murit pe 28 martie.Cel de-ala fost inregistrat tot in Suceava. Este vorba despre un barbat de 69 ani, decedat la domiciliu pe 31 martie. Pe 1 aprilie s-au recoltat probe pentru COVID-19, iar rezultatul pozitiv a venit pe 3 aprilie. Acesta prezenta comorbiditati: tromboza artera pulmonara operata. Avem confirmate in acest moment 4.417 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii , a anuntat marti Grupul de Comunicare Strategica (GCS).De la ultima informare transmisa de GCS, au fost inregistrate alte 360 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 274 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 460 au fost declarate vindecate si externate.