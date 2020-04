Inca 13 decese in Romania din cauza COVID-19. Numarul total a ajuns la 107

LIVE

Este vorba despre:- Un barbat de 75 ani, din. Recoltat pentru COVID-19 in data de 26.03.2020, confirmat in 27.03.2020 cand este si internat in Spitalul V. Babes. Data decesului 1.04.2020. Afectiuni: transplant renal, insuficienta Renala Cronica - in dializa, HTA, Diabet zaharat tip II.- Un barbat de 72 ani, din. Probele pentru COVID-19 s-au recoltat in data de 26.03.2020 cand pacientul a fost internat in Spitalul V Babes Bucuresti, confirmat in 26.03.2020. Data decesului 2.04.2020. Afectiuni: Insuficienta renala cronica- in dializa, HTA.- Un barbat de 42 ani, din, internat in data de 30.03.2020 in Spitalul Municipal Rosiori de Vede unde s-au recoltat probe pentru diagnostic. Pacientul s-a intors cu familia din Marea Britanie in 29.03.2020 si era simptomatic. In 30.03.2020 a fost transferat in Spitalul V. Babes din Bucuresti. Confirmat in data de 1.04.2020. Decedat in 2.04.2020. Afectiuni: Diabet zaharat, boala renala, obezitate.- Un barbat de 87 ani, din. Internat in 31.03.2020 in SJU Bistrita-Sectia Boli Infectioase cu diagnosticul bronhopneumonie (clinic si radiologic), insuficienta respiratorie acuta, suspect COVID-19. Recoltat pentru COVID-19 in 31.03.2020. Rezultat pozitiv in 1.04.2020. Decedat in 1.04.2020. Afectiuni: Cardiopatie ischemica. HTA. Dementa cronica. Ateroscleroza generalizata. Boala renala cronica std IV.- Un barbat de 67 ani, din. Internat cu sindrom respirator acut sever in 27.03.2020 Spital Mun. Onesti. Recoltat in 27.03.2020 pentru COVID-19, rezultat pozitiv in 28.03.2020. Transfer in ATI Boli Infectioase Bacau in 29.03.2020. Decedat in 2.04.2020. Afectiuni: Alcoolism cronic, tulburari psihice, dementa.- Un barbat de 56 ani, din. Acest caz face parte din focarul clinicii private unde se realizeaza proceduri de dializa, contact cu alt caz pozitiv.A fost investigat pentru COVID -19 in data de 25.03.2020 si confirmat in 26.03.2020. Internat in SJU Targoviste-Boli Infectioase. Decedat in data de 2.04.2020. Comorbiditati: Insuficienta renala cronica - in dializa, miocardita.- O femeie de 68 ani,Internata in Spitalul Petrosani cu diagnosticul infarct miocardic acut, arsuri gr II/III, in data 30.03.2020. In aceiasi zi s-au recoltat probe pentru COVID-19. Confirmata in 2.04.2020. Decedata in 1.04.2020.- Un barbat de 83 ani,. Pacient internat in Sectia de Medicina interna a SJU Suceava din 14.03.2020 cu diagnosticul infarct cerebral, hemiplegie, fibrilatie atriala, cardiopatie ischemica cronica, HTA. Recoltare probe COVID-19 in 25.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 1.04.2020.- Un barbat de 77 ani,. Internat in Sectia de Pneumoftiziologie SCJU Arad. Decedat in 26.03.2020. A fost confirmat in data de 30.03.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.- O femeie de 54 ani,. Internata in SCJU Arad - ATI in 28.03.2020 cu insuficienta respiratorie acuta, bronhopneumonie bilaterala. Recoltat pentru COVID-19 in 28.03.2020. Confirmat in 30.03.2020. Decedat in 30.03.2020. Afectiuni: HTA- Un barbat de 59 ani,. Face parte dintre pacientii dializati la clinica privata din Bucuresti, care a fost contact cu alt caz pozitiv. A fost investigat in 25.03.03.2020 si confirmat pentru COVID -19 in 26.03.2020. Internat in 27.03.2020 in INBI Matei Bals din 29.03. 2020 in ATI. Decedat in 2.04.2020.Afectiuni: Insuficienta renala cronica - dializa, diabet zaharat, boala cardiovasculara- Un barbat de 61 ani,. Internat in SCJU- ATI Arad in 25.03.2020, cu insuficienta respiratorie acuta, recoltat pentru COVID-19 in 25.03.2020, confirmat in 27.03.2020, decedat in 29.03.2020. Afectiuni: Diabet zaharat tip II, HTA, Insuficienta Renala Cronica Std III.- Un barbat de 81 ani,. Internat in SCJU- ATI Bistrita cu Insuficienta respiratorie acuta severa, Bronhopneumonie, intubat si ventilat mecanic, in 31.03.2020 recoltat pentru COVID-19 in 31.03.2020, confirmat in 2.04.2020, decedat in 2.04.2020. Afectiuni: Diabet zaharat insulinodependent, amputatie picior drept.