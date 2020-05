Inca 13 oameni au murit de COVID-19, inclusiv doi tineri sub 40 de ani. Am ajuns la 854 de decese si iar avem raportari venite dupa o luna

Ziare.

Astfel, in acest moment, bilantul a crescut la 854 de decese in Romania.Se remarca 2 tineri sub 40 de ani, ale caror decese au fost raportate azi.In plus, din nou avem de-a face cu o persoana din Arad care a murit pe 1 aprilie si al carei deces a fost raportat abia azi.In ce priveste numarul de imbolnaviri, tara noastra se apropie de 14.000 de cazuri, din care aproape 5.500 de persoane au fost declarate vindecate si 244 se afla la terapie intensiva.Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a spus ca ne aflam "intr-o faza controlata, de progresie foarte lenta sau chiar de platou", iar la inceputul saptamanii viitoare putem spera la descresterea numarului de cazuri.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 205.842 de teste. Asta inseamna 10.700 de teste raportat la un milion de locuitori. La nivel european, mai putine teste decat la noi, raportat la un milion de locuitori, s-au facut facut in Moldova (5.069), Bulgaria (7.239), Grecia (7.767), Ungaria (8.857), Croatia (9.510), Polonia (10.141) si Bosnia si Hertegovina (10.478).La nivel mondial de la inceputul pandemiei au fost diagnosticati peste 3,7 milioane de oameni, din care o treime au fost declarati vindecati.- o femeie, de 80 ani, din Bucuresti. Acesteia i s-au recoltat probe pe 29 aprilie si rezultatul pozitiv a fost primit pe 30 aprilie. Ea a fost internata pe 29 aprilie in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si transferata pe 30 aprilie la Spitalul Colentina. Femeia a murit pe 5 mai. Ea suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala, boala cronica renala, sechele TBC, insuficienta multipla de organe.- o femeie de 36 ani, din jud. Neamt, beneficiara in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap. Acesteia i s-au recoltat probe pe 2 mai si rezultatul pozitiv a fost primit pe 4 mai. Ea a fost internata pe 2 mai in ATI - Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, iar din 3 mai era ventilata mecanic, intubata. Tanara a murit pe 4 mai si suferea de obezitate morbida, hipertensiune arteriala, sdr. Dislipidemic.- un barbat de 57 ani, din Bucuresti. I s-au recoltat probe pe 2 mai si rezultatul pozitiv a fost primit pe 3 mai. Pe 1 mai a fost internat in Spitalul de Urgenta Floreasca si transferat in 3 mai in sectia ATI de la Colentina cu insuficienta respiratorie, bronhopneumonie, ventilat mecanic. Barbatul a murit pe 5 mai. Comorbiditati: Boala Obstructiva Pulmonara Cronica, neoplasm.- un barbat de 68 ani, din judetul Alba. Lui i s-au recoltat probe pe 13 aprilie si rezultatul pozitiv a fost primit pe 14 aprilie. A fost internat pe 13 aprilie si transferat a doua zi in Spitalul Aiud penumoftiziologie, apoi a fost transferat in 15 aprilie in Spitalul Municipal Blaj cu insuficienta respiratorie acuta, pneumonie bilaterala. Barbatul a murit pe 5 mai si suferea de diabet zaharat tip II, Boala Obstructiva Pulmonara Cronica, insuficienta renala acuta.- un barbat, de 69 ani, din judetul Arad. I s-au recoltat probe pe 28 martie si rezultatul pozitiv a fost primit pe 4 aprilie. De pe 28 martie a fost internat in Spitalul Judetean de Urgenta Arad si transferat in 1 aprilie in ATI.. Barbatul suferea de obezitate, diabet zaharat tip II, insuficienta cardiaca cronica congenitala, Hipertensiune arteriala.- o femeie de 56 ani, din judetul Vaslui, dintr-un camin de persoane varstnice. I s-au recoltat probe pe 25 aprilie si rezultatul pozitiv a fost primit pe 5 mai. Femeia a murit pe 4 mai. Ea suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala std 3 si cardiopatie hipertensiva.- un barbat, de 31 ani, din judetul Sibiu. I s-au recoltat probe pe 2 mai si rezultatul pozitiv a fost primit pe 3 mai. Pe 2 mai a fost internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu cu insuficienta respiratorie acuta, bronhopneumonie si a murit pe 5 mai. El suferea de tetrapareza spastica si retard mental sever.- un barbat, de 80 ani, din judetul Mures, dintr-un camin de persoane varstnice. I s-au recoltat probe pe 7 aprilie si rezultatul pozitiv a fost primit tot pe 7 aprilie. Pe 3 aprilie a fost internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures sectia medicala si transferat in 8 aprilie in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures - Clinica de Boli Infectioase, iar din 27 aprilie era pe sectia ATI. El a murit pe 5 mai si suferea de hipertensiune arteriala, diabet zaharat, cardiopatie ischemica, boala pulmonara cronica, boala renala cronica.- un barbat de 84 ani, din judetul Mures. I s-au recoltat probe pe 1 mai si rezultatul pozitiv a fost primit in aceeasi zi. Tot atunci a fost internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures - Clinica cardiologie si tot in aceeasi zi transferat in ATI si intubat. Pe 4 mai, barbatul a murit. El suferea de diabet zaharat, boala cardiovasculara, boala renala cronica si dementa senila.- o femeie de 89 ani, din judetul Galati, de la caminul de persoane varstnice. Acesteia i s-au recoltat probe pe 17 aprilie si rezultatul pozitiv a fost primit pe 20 aprilie. Pe 17 aprilie a fost internata in Spitalul de Boli Infectioase Galati, transferata in 30 aprilie in Spitalul Judetean Galati si pe 1 mai a fost dusa pe sectia ATI. Femeia a murit pe 5 mai si suferea de hipertensiune arteriala, insuficienta renala cronica si avea Alzheimer.- un barbat, de 59 ani, din judetul Galati. Acestuia i s-au recoltat probe pe 4 mai si rezultatul pozitiv a fost primit pe 5 mai. Din 4 mai era internat pe sectia ATI a Spitalului Judetean Galati. El a murit pe 5 mai si suferea de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala std 2 si insuficienta cardiaca cronica.- un barbat, de 54 ani, din judetul Mehedinti. I s-au recoltat probe pe 2 mai si rezultatul pozitiv a fost primit tot atunci. In aceeasi zi fusese internat in Spitalul Judetean Drobeta Turnu Severin si a murit pe 5 mai. El suferea de obezitate, diabet zaharat tip II dezechilibrat, hipertensiune arteriala std 2, insuficienta cardiaca, boala cronica renala si steatoza hepatica.- un barbat, de 64 ani, din judetul Bacau. Lui i s-au recoltat probe pe 27 aprilie si rezultatul pozitiv a fost primit pe 29 aprilie. Pe 19 aprilie fusese internat in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau - Sectia de neurologie (AVCischemic) si transferat in 29 aprilie in ATI. El a murit pe 5 mai si suferea de insuficienta hepatica acuta, fibrilatie atriala, tulburari de coagulare, hemiplegie dreapta.A.G.