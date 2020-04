Inca 13 romani au murit de coronavirus - bilantul negru a ajuns la 434 de decese in tara noastra

Ziare.

Aproape jumatate din cazuri s-au inregistrat in judetul Suceava, iar alte decese au fost raportate in judetele Botosani, Galati, Dambovita, Giurgiu si Arad.In cazul a cinci dintre decese, persoanele nu prezentau comorbiditati.Barbat, 67 ani din judetul Suceava.Internat in Spitalul Campulung Moldovenesc in data de 03.04.2020, apoi transferat in Spitalul Judetean de Urgenta.Rezultat pozitiv pe data de 03.04.2020.Decedat pe data de 17.04.2020.Femeie, 72 ani din judetul Suceava.Internata in Spitalul Campulung Moldovenesc in data de 05.04.2020 apoi transferata in Spitalul Judetean de Urgenta.Rezultat pozitiv pe data de 05.04.2020Decedata pe data de 17.04.2020.Femeie, 76 ani din judetul Suceava.Internata in Spitalul Campulung Moldovenesc - Sectia cardiologie in data de 12.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 15.04.2020.Decedata pe data de 17.04.2020.Comorbiditati: Cardiopatie Ischemica, Fibrilatie atriala, Angor de efort, Pleurezie bilaterala.Barbat, 57 ani din judetul Suceava.Rezultat pozitiv pe data de 14.04.2020.Decedat pe data de 17.04.2020.Investigatie epidemiologica in curs.Femeie, 64 ani din judetul Suceava.Rezultat pozitiv pe data de 15.04.2020.Decedata pe data de 17.04.2020.Investigatie epidemiologica in curs.Barbat, 54 ani din judetul Suceava.Rezultat pozitiv pe data de 15.04.2020.Decedat pe data de 17.04.2020.Investigatie epidemiologica in curs.Barbat, 76 ani din judetul Galati.Internat in Spital CFR Galati (suport) in data de 16.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 16.04.2020.Decedat pe data de 18.04.2020.Comorbiditati: Diabet zaharat, boala renala cronica, dementa.Barbat, 76 ani din judetul Giurgiu.Internat in Spitalul Colentina - Sectia chirurgie in data de 10.04.2020 si transferat in Sectia ATI in data de 13.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 10.04.2020.Decedat pe data de 17.04.2020.Comorbiditati: Boala renala cronica, hidronefroza bilaterala, boala cardiaca ischemica, cistectomie totala.Femeie, 76 ani din judetul Arad.Internata in Spitalul Judetean de Urgenta Arad - Sectia ATI in data de 15.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 16.04.2020.Decedata pe data de 18.04.2020.Comorbiditati: Hipertensiune arterial, insuficienta renala acuta, obezitate.Barbat, 76 ani din judetul Botosani.Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati- Sectia Hematologie in data de 09.03.2020.Rezultat pozitiv pe data de 12.04.2020.Decedat pe data de 18.04.2020.Comorbiditati: Mielom multiplu, amilodoza primara.Barbat, 75 ani din judetul Botosani.Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati - Sectia Nefrologie in data de 30.03.2020.Rezultat pozitiv pe data de 13.04.2020.Decedat pe data de 18.04.2020.Comorbiditati: Boala renala cronica, diabet zaharat.Femeie, 78 ani din judetul Galati.Internata in Spitalul Judetean de Urgenta Galati in data de 10.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 07.04.2020.Decedata pe data de 18.04.2020.Comorbiditati: Diabet zaharat, boala cronica neurologica, Alzheimer.Barbat, 67 ani din judetul Dambovita.Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste - Sectia Pneumologie in data de 16.04.2020.Rezultat pozitiv pe data de 18.04.2020.Decedat pe data de 17.04.2020.Comorbiditati: Sechele TBC, fibroza pulmonara difuza, hipertensiune arteriala.Varsta medie a celor care au murit de coronavirus in Romania este de 66 de ani. Amintim ca 8.418 cazuri de imbolnavire au fost inregistrate in tara noastra pana acum.